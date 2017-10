Si viviera "Cantinflas" ganaría las elecciones presidenciables en el 2018, según la leyenda durante varios comicios del siglo pasado la gente gustaba poner el nombre artístico de Mario Moreno en la boleta electoral. El sábado 14 se cerró el plazo para inscribirse ante el INE para contender como candidatos independientes para ocupar un cargo público, nos ocuparemos solamente de los 85 que lo hicieron para buscar la Presidencia de la República. En su "Itinerario Político" de ayer, Ricardo Alemán nos ofrece unos datos aritméticos sobre el fenómeno de las candidaturas independientes que resultan esclarecedores para entender lo difícil de competir por esa vía, nos dice que la labor no solo será titánica, sino también millonaria y es que reunir las más de 866 mil firmas significa contar con un ejército ciudadano que haga posible levantar algo así como 7 mil 200 firmas al día, 300 firmas por hora y 5 firmas por minuto... ¿Cuántos promotores se requieren para esto? Él habla de por lo menos de 20 mil. Cosa que para la mayoría de ellos será imposible. De los 85 "independientes" inscritos destacan Margarita Zavala, Pedro Ferriz de Con, Armando Ríos Piter, Jaime Rodríguez "El Bronco" y una mujer indígena, miembro de un ejército que le declaró la guerra al Estado Mexicano "Marichuy" Patricio Martínez. Las candidaturas llamadas "independientes" surgen, sin duda alguna, del hartazgo y poca credibilidad de los partidos políticos, esto es de la gente que ya no cree en la partidocracia, pero ser "independiente", por lo menos hoy es insípido en nuestro país, de verdad me suena a vacilada, una broma en tiempos difíciles para la política y los políticos; tiempos donde los partidos políticos renunciaron a sus presupuestos y a saber sólo el PRI; tiempos en donde el "Frente" se enfrenta a diario; tiempos de reconstrucción ante la tragedia del sismo del 19 de septiembre y ante el desconsolador anuncio de Miguel Ángel Mancera de que las obras, justo de reconstrucción, terminarán en seis años, esto en la Ciudad de México. Lo cierto es que en el 2018 votarán por primera vez 14 millones de jóvenes, ¿qué será lo que tendrán que hacer los partidos políticos y los "Independientes" para que vayan a votar y crucen la boleta? Los spots en televisión e inserciones en prensa serán inútiles para este sector de la población, pues estos muchachos no ven televisión ni leen periódicos, son una generación de redes sociales e internet. ¿Candidatos independientes? ¡Lo dudo! Nadie puede hablar seriamente de ser "independiente" y el hecho de que casi un centenar de personas crean que pueden llegar a ser presidente no habla de una gran falta de seriedad en el tema y que para no variar seguimos "cantinfleando". ¿Será que todo esto es un desperdicio para nuestra endeble democracia? "Oiga usted"