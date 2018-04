¡¡Mmmmmhhhh!! ¡Nuevamente mi expectativa era enorme, pero no me cumplieron!

Me refiero al debate la noche del domingo, del cual estuve atenta.

De los candidatos mmmmmmhhhh: Ricardo Anaya, José Antonio Meade; Andrés Manuel, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez El Bronco, ni a cuál irle, y mi pensamiento ante este desempeño fue:

¿De veras va a ser nuestro presidente López Obrador...? ¡qué horror!

Ninguno de los candidatos me ha dado nada, ninguno me ha hecho sentir nada, en el caso de Andrés Manuel esperaba yo que hubiera hablado como mandatario, que se hubiera comportado como tal; sin embargo, no lo hizo. López Obrador estuvo rígido, frio, parecía un muñeco del Museo de Cera. Y mmmmnooom no habló.

José Antonio Meade estuvo cauto, tranquilo, respondiendo a la par de un político con experiencia; y su gran frase ha sido la respuesta a López diciéndole que no era escoba sino recogedor.

La más entrona, la única que habló del tema de las mujeres, y que por cierto, no se puso falda, sino los pantalones fue Margarita Zavala. En lo personal me dieron ganas de verla con falda.

Meade estuvo apagado, y es que lo que sucede con José Antonio Meade es que es un hombre muy cauto, él fue sensato, jamás se dejó caer en una provocación, que hubo muchas, como fue el cuestionamiento de Odebrecht. Meade se ha conservado en la prudencia.

De los que vi debatir, y que me dejan claro que debatir no es gobernar, he de referirme a Ricardo Anaya, quien me ha parecido un muppet, es un absoluto y total muppet. Ricardo Anaya puede ser un buen orador, pero esto no lo hace un buen gobernante...

Atendiendo a este debate donde unos y otros se atacaron, donde se atacó a una mujer candidata incluso burlonamente, me vino a la mente ese México donde los valores prevalecían por sobre de todas las cosas, ese México donde al subir al autobús los hombres nos concedían el asiento a las mujeres, donde el presidente era una figura inconmensurable.

¿Qué clase de presidente necesitamos? sí entre los candidatos hay uno que se comportó como un bufón hablando de cortarles las manos a los rateros, esa ley musulmana que existe, pero entonces me pregunto, ¿a los violadores, deberemos cortarles el pito?

El mismo Jaime Rodríguez, El Bronco sugirió la puesta en marcha de preparatorias militarizadas y dio su teléfono a todo México en la esperanza de que nosotros le dictemos al candidato su plan de trabajo...

No puedo dejar de llamar la atención de la sugerencia de Andrés Manuel López Obrador, respecto a llamar al Papa Francisco, en un país laico, que no necesita un retroceso para debatir acerca de amnistía, que significa: "Perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos (normalmente de tipo político), y que a decir del candidato López no es lo mismo que impunidad: circunstancia de no recibir castigo un delito o un delincuente.

Cuestiono: ¿de verdad no son sinónimos amnistía e impunidad? La conclusión de estos debates me lleva a sugerir que metamos a los candidatos a los 3'400 puestos de elección este 2018 en un caldero inmenso en el Zócalo capitalino ¡el que sobreviva al agua hirviendo, ese será nuestro servidor público!

¡Con debate o sin debate yo ya sé por quien voy a votar!