Atrapados en la red, la elección digital

La era digital cambió la forma de comunicación en los últimos tiempos y en política no fue la excepción. Estamos a un paso de las elecciones más importantes en nuestro país y la internet así como las redes sociales serán un factor determinante en el desarrollo de las mismas y sus resultados. Fuentes oficiales arrojan que existen alrededor de 70 millones de usuarios de internet, 4 de cada 10 hogares tienen este servicio y por otra parte en México 77,7 millones de personas usan telefonía celular, sin duda un número importante de ciudadanos que participarán y decidirán quienes nos gobernarán en los próximos 6 años. Pero estos datos van más allá de los números. La “guerra digital” se podría hacer presente tanto al interior del país como en el extranjero. Es una realidad que nadie queda exento de los “hackers”, es también común escuchar y leer que una persona, un funcionario o una institución sea atacada particularmente en sus redes sociales y en sus correos electrónicos para utilizarlos como armas de desinformación, difamación o distorsión de la realidad. “Piensa mal y acertarás”, ¿estaremos frente a un ataque informático en las próximas elecciones? ¿Estados Unidos, China o Rusia podrían intervenir nuestras comunicaciones para hacer uso de ellas a manera de espionaje y modificar el curso de las elecciones?

Quizá. Muchos intereses políticos y económicos estarán en juego el próximo 2018, existen “agentes” que desinforman a través de miles de cuentas falsas, grupos y páginas en una amplia variedad de plataformas. Esas cuentas falsas inyectan contenido en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Reddut, Linkedin y otras. Cada una de esas cuentas invierten meses para desarrollar cadenas de gente real o ficticia para seguir y para que les guste su contenido, impulsadas por herramientas como anuncios pagados y robots automatizados. Estamos atrapados en la red sin lugar a dudas. Tim Wu, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, escribió un artículo en The New York Times donde dijo que vivimos una Edad de Oro para el hostigamiento de la prensa, la propaganda y los esfuerzos coercitivos para controlar el debate político.

Hay un nuevo tipo de censura y abierta manipulación del discurso político, donde según Wu, disentir no es posible. La guerra digital se hará presente, no lo duden ni tantito, y paradójicamente los partidos políticos harán uso de las viejas artimañas como el acarreo y la compra de votos, pero también lo harán a través de las nuevas tecnologías. La meta: ganar al costo que sea, sin importar la demandas ciudadanas y violando y pisando nuestra incipiente democracia. Aprendamos a discernir, entre lo falso y lo verdadero, no nos dejemos llevar por mensajes mesiánicos ni por “trolls” En resumen la “guerra sucia” no solo será interna, hay y habrá más indicios de intereses externos, lo importante será saber que ganarán con esta intervención que viola potencialmente la soberanía de nuestro pueblo.