El relevo en el PRI

Aunque para muchos pareció tardío el relevo del PRI a nivel nacional, tras la salida de Enrique Ochoa y la llegada de René Juárez, en el Estado de México se ha realizado una estrecha coordinación entre ambos comités. el nacional y el estatal, para incrementar los activos electorales de la campaña de José Antonio Meade en este territorio.Y es que existieron varios rumores donde se señalaba que, a la llegada de René Juárez Cisneros al CEN, uno de los cambios prioritarios resultaría también en la dirigencia estatal encabezada por Ernesto Némer Álvarez. Sin embargo, los últimos eventos realizados en el suelo mexiquense dicen lo contrario.Los recientes resultados señalan que el Estado de México será el que más votos aporte para Meade en julio próximo; no por ser el estado con mayor número de electores, sino porque Ernesto Nemer ha sabido amalgamar el voto duro que tanto el magisterio como otras organizaciones civiles aportarán para el priista.Esa demostración será la clave para que en los próximos días de campaña, efectivamente las preferencias electorales se manifiesten a su favor y suban las percepciones de preferencias que registran hasta ahora las encuestas, mismas que aparecen y aparecerán casi todos los días.Sin embargo, dichas mediciones son transparentes y acordes al sentir de las encuestas nacionales. El avance de Morena es preocupante en municipios prioritarios para el priismo, como la capital y el Valle de México, en donde pronostican la llegada de un nuevo corredor "café" en aquella región, llegando incluso a la zona de Los Volcanes.Eso significaría un fuerte golpe al priismo mexiquense, dada su importancia electoral y estratégica. Así de grave se presenta la coyuntura electoral del PRI frente a la elección presidencial, y particularmente frente a las elecciones locales en el Estado de México ya en puerta.Sería difícil que ahora, consumido ya el primer tercio del tiempo de campaña, René Juárez decidiera cambiar la mayor parte de las dirigencias, sobre todo aquellas que se han mostrado morosas en impulsar la movilización territorial a los niveles de calles y comunidades a favor del candidato, y que a estas alturas debieran estar más que afinadas, lo que hasta ahora no ha sucedido y son parte de la marcada indiferencia de la ciudadanía en general hacia la candidatura presidencial.Prácticamente hasta ahora se manifiesta abiertamente y queda por demostrarse en la práctica que efectivamente cuenta con el partido.Pero la pregunta es si en este lapso, ese esperado avance sea suficiente para que la candidatura de Meade Kuribreña no solamente supere su cuestionable posición de lejano tercer puesto, sino que rebase al reconocido segundo lugar del panista Ricardo Anaya y más allá llegara a competir con el primer lugar que mantiene el morenista Andrés Manuel López Obrador. Veremos.