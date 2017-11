Eeeehhhh... ¿Bruto?

El latigazo mediático por la controversia generada la madrugada del viernes pasado en la aprobación del Presupuesto de Egresos del 2018, cuando varias diputadas de la bancada del PRI alzaron sus voces con un grito presuntamente homofóbico en contra del legislador de Morena, Mario Ariel Juárez, alcanzó también al Estado de México.

La polémica, avivada de manera oportunista por la diputada de Morena, Rocío Nahle, afectó de manera directa a las diputadas Rocío Díaz Montoya y Cristina Sánchez Coronel, de los distritos 28 y 5, respectivamente, e indirecta (e injustamente) a Carolina Monroy Del Mazo, del distrito 27 con sede en Metepec.

De manera directa a las dos primeras, ya que fueron evidenciadas en el vergonzoso video realizando dicho acto, y a Carolina Monroy porque le "tocó salir en la foto" a pesar de es evidente que la legisladora y ex alcaldesa del Pueblo Mágico de Metepec se encontraba leyendo algún documento en el momento justo de la jarana legislativa.

A pesar de ello, habría que valorar a quién de estas legisladoras les afectará en un futuro político el escándalo generado desde San Lázaro:

Rocío Díaz Montoya representa al distrito federal 28 del Estado de México, con cabecera en Zumpango de Ocampo. Ex presidenta municipal de Tecámac en donde obtuvo el premio al Buen Gobierno municipal 2014, otorgado por la Federación Nacional de Municipios de México.

Apegada al grupo político de Aarón Urbina Bedolla, miembro fundamental del mal denominado Grupo del Valle de México que llevó al poder a Eruviel Ávila Villegas. En su trayectoria académica, solo concluyó hasta el bachillerato.

Cristina Sánchez Coronel representa al quinto distrito federal de la entidad, con cabecera en Teotihuacan de Arista. Cuenta con una licenciatura en Informática Administrativa por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y fue regidora de Axapusco, municipio mexiquense. Integrante de las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias así como del comité del Deporte.

y Carolina Monroy Del Mazo, abogada egresada de la Universidad del Valle de Toluca, ex directora General del Instituto Mexiquense de la Cultura; del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISSEMyM; ex titular del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y ex Secretaria de Desarrollo Económico del gobierno estatal.

Ha sido presidenta municipal de Metepec y Secretaria General del CEN del PRI. Hay que destacar que Monroy es promovente del Código de Ética de la Cámara de Diputados, y que con base en este documento ha exigido a la principal "acusadora", la morenista Rocío Nahle, que reconozca que está mintiendo en sus afirmaciones.

Habría que hacerle saber al legislador Mario Ariel Juárez, quien se asume agraviado por dichos gritos, que el respeto también se gana, pues no se justifica que el mismo diputado, hace dos años, aventó a sus colegas monedas de chocolate desde el pódium, diciendo que las mandaba algún patrón.

En palabras de la propia Carolina Monroy, ese también es uno de los mayores insultos que se hayan realizado en el recinto de San Lázaro.

Sin embargo, en la justificación del coordinador de la bancada priista, César Camacho Quiroz, al desviar la atención para asegurar que en el grito no se dijo lo que se dijo, es decir, que la palabra fue "bruto", destaca una estrategia de comunicación política para salir de este embrollo. Veremos.