Comité Anticorrupción y Google

La pregunta fue directa: "Preguntarle a todos los miembros de la comisión si saben que su prestigio está en riesgo por el trabajo que están desempeñando, de las decisiones que están tomando, saben que las decisiones que aquí pueden jugar gran parte de su carrera, porque esto puede ser una simulación o así lo puede ver la sociedad".

La respuesta fue tardía, escondida pero peligrosamente precisa: "Yo, hasta antes de estar en este encargo que la Legislatura nos ha dado, no sabía quién es consejero, yo me dedico a otras cosas en general. Evidentemente cuando hicimos la valoración de los expedientes no solamente tuve que enterarme qué hacían. Aparte del expediente que tenía, que fue el caso de muchísimos de nosotros- (lo que hice) fue googlear para ver a esta persona qué (hacía) y encontramos muchas cosas muy padres y otras no (...) y hace rato preguntaba si están en riesgo nuestro prestigio (...) perdón, no soy muy chido con los medios, lo poco que tenemos o en mi caso, lo poco que tengo de prestigio, lo estoy poniendo el juego".

Y efectivamente, está en riesgo y con altas posibilidades de perder.

La pregunta fue del corresponsal de La Jornada en la entidad, Israel Dávila, y la respuesta provenía de Carlos Aguirre, coordinador de la Comisión Estatal de Selección -encargada precisamente de la selección de miembros del nuevo Comité Anticorrupción en el Estado de México- durante la conferencia de prensa que ofrecieron con motivo de la presentación de los 15 finalistas para ocupar dicha encomienda.

Dos lecturas: al parecer, la decisión de incluir a cuatro ex consejeros electorales, ex funcionarios públicos y empresarios para asumir una de las tareas más importantes y demandantes de la sociedad, la de abatir la corrupción, recayó en los primeros lugares que ofrece el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization, siglas en inglés) de la plataforma Google para conocer a los la trayectoria de los aspirantes. Por obviedad los mejores posicionados fueron los ex consejeros electorales.

O por el contrario, integrar la nombrada lista de 15 fue carente de transparencia y objetividad y el Comité Anticorrupción en el Estado de México nació, irónicamente, corrupto.

La exigencia de los representantes de los medios de comunicación para que se abran los expedientes y mostrar las calificaciones de los 52 aspirantes, es un tema que quedó en el aire. Nadie se comprometió a realizarlo. Todos juraron que su trabajo fue apegado a la normatividad pero las palabras "conflicto de intereses" marcaron la tónica a seguir durante los cuestionamientos. Atentos.