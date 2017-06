Trágica muerte la de Meztli Sarabia, hija del conocido líder de comerciantes ambulantes en la capital poblana, Rubén Sarabia Sánchez, alias "Simitrio".

Sus constantes rebeldías urbanas, toma de calles y desobediencia a reglas marcadas por las autoridades locales, lo han llevado a la cárcel en más de una ocasión.

Ayer mataron a su hija con una supuesta advertencia hacia él: "Que le baje de huevos". Tragedia.

Mientras, la Fiscalía General del Estado de Puebla abre líneas de investigación, entre ellas, la de un supuesto ajuste de cuentas del crimen organizado. Voces opositoras al grupo morenovallista, como la de Roxana Luna, ex candidata del PRD a la gubernatura de este estado, culpan sin pruebas y de manera irresponsable a Rafael Moreno Valle del terrible suceso. Tragedia.

Algunos medios de comunicación daban por confirmada la muerte de Meztli cuando apenas las autoridades habían cercado el lugar en el Mercado Hidalgo a unos minutos del asesinato. Sensacionalistas. Amarillistas. Tragedia.

Por si fuera poco, ayer "El Sol de Puebla" publicaba en su cabeza principal una desafortunada declaración del gobernador Tony Gali, donde niega una crisis de seguridad en el estado sólo por estar por debajo de la media nacional. Tragedia.

¿Cuándo empieza todo esto? ¿Quién le abre la puerta a la delincuencia organizada, desorganizada y a los ladrones de bicicletas? ¿Quién? ¿En qué momento los robos en Puebla y los asesinatos en Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tepeaca, entre otros, se convierten en la historia amarga de sobremesa? Tragedia.

Simplemente hace unos minutos, mientras escribo este texto, una persecución policíaca se escuchaba a pocas calles de mi oficina. Sin confirmar aún los hechos, el primer trascendido señala la ejecución de un policía que hacía una revisión en uno de los transportes públicos de esta ciudad, de Puebla. Hoy se habrá confirmado o no el hecho.

Robo de autopartes, robo a transeúntes, robo en restaurantes, robo en casas habitación, robo de combustible. Y las autoridades dicen que el turismo no deja de visitarnos. Quizá porque sólo es eso, "visita". No tiene que vivir el día a día en una capital y en un estado en donde, a pesar de estar por debajo de la media nacional, para los poblanos es suficiente para vivir con temor y bajo una profunda decepción. Profunda decepción. Que no les sorprenda un voto de castigo en 2018. Tragedia.

Twitter: @FApulido