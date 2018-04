Algunas preguntas básicas

Esta semana la discusión en medios y en el círculo rojo fue por el nuevo aeropuerto de México.

Y no pretendo dedicarle estas líneas a Andrés Manuel López Obrador aunque él es la causa de este debate, ni a Carlos Slim.

Dedico el espacio a los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que a manera de reproche, cancelaron la mesa de diálogo sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) con el argumento de que "ya sabes quién" sencillamente no escucha.

Para ellos, para los primeros en preocuparse por los números, los costos y el ahorro (los empresarios) les tengo algunas preguntas:

1.- ¿Ya investigaron con las autoridades por qué la barda del nuevo aeropuerto incrementó su costo de mil 547 millones de pesos a 2 mil 930 millones de pesos, es decir, casi un 90 por ciento y se han tomado la molestia de hacer un avalúo sobre esta obra levantada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)?

2.- ¿Qué haría Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, si al construir una barda para su bodega le indican que el costo original aumentó 90 por ciento? ¿Le parecería "normal" y dejaría que la obra continuara sin investigar la razón?

3.- ¿Se han preguntado los miembros del CCE dónde están los mil millones que han "desaparecido"? ¿Saben quiénes cancelaron esta mesa de diálogo, ojo, empresarios todos, que el dinero no "desaparece"? ¿Sabrán ellos algo de presupuestos, autorizaciones, depósitos y pago a proveedores? No veo reproches allí. De ninguno. Ni la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sabe dónde quedó.

4.- ¿Saben los empresarios del CCE que estos mil millones de pesos que no aparecen sólo son de cuentas del año 2016?

5.- ¿Los empresarios de este país han solicitado a la ASF o a la PGR alguna investigación al respecto?

6.- Si a alguno de estos empresarios en su balance anual les brinca un faltante de, ya no digamos mil millones de pesos, de cien cajas de papel de baño en uno de sus negocios por ejemplo, no sé, Grupo Sanborns, ¿le preguntarían a su contador algo al respecto?

7.- ¿Un empresario se quedaría cruzado de brazos si le reportan que ha pagado por terrenos que no existen, por la supervisión de obras que nunca se realizaron o por servicios que ya estaban incluidos en el costo de una cotización?

Yo no sé por ejemplo si los empresarios del CCE, los medios de comunicación y ciudadanía interesada, se han preguntado si las empresas contratadas, entre ellas las de Carlos Slim, son expertas o han tenido siquiera experiencia en la construcción de un aeropuerto.

Quizá, quien no escucha es el propio Consejo Coordinador Empresarial. La pregunta es, ¿por qué? Como si las evidencias no fueran sólidas. Falta dinero y mucho y los empresarios expertos en números, dinero y en cómo ahorrarlo no lo ven, ¿por qué?

@FApulido