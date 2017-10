Esta frase, la del título del texto de hoy, la he escuchado de mi madre desde entonces: "que con su pan se lo coman".

Para mí (y lo sé por las ocasiones en las que ha sido y es utilizada) significa o representa una suerte de "desdén" hacia aquellos que por alguna razón ya no merecen de ti o de tu circunstancia. Sí, "¿no quieren que siga siendo parte del equipo de fútbol?", "¿No aceptan el consejo dado a pesar de tener los datos que me dan la razón?", "¿Insisten en que el logo sea de un color que con base en el estudio de mercado no es el correcto?", "Pues que con su pan se lo coman". Tan, tan.

Así Margarita. Y además el conveniente juego de palabras al querer mandar a volar a su "PAN", a su Partido Acción Nacional al cual ha pertenecido por años de la mano de su marido Felipe Calderón, cuyo padre don Luis Calderón es uno de los fundadores de esta institución.

Hace unas horas Margarita Zavala anunció la intención de dejar de ser panista al no encontrar las condiciones, las garantías para contender de manera interna por la candidatura a la presidencia de México. Esto, como análisis del contexto que, según datos periodísticos, se viven en el Comité Nacional del PAN porque, hasta el momento, Zavala no ha dado una postura clara del porqué de su probable salida.

El "secuestro" del partido que fundara Manuel Gómez Morín por parte de su dirigente, Ricardo "el niño" Anaya, puede representar para Margarita esta falta de "garantías" al interior al entenderse que el propio Anaya busca la misma nominación y cargaría los dados para ello.

De ser una realidad, si en verdad Zavala se va del partido, significará un descalabro a las aspiraciones de Rafael Moreno Valle y del propio Ricardo Anaya que, a pesar de querer armar un frente compuesto por el PRD y por Movimiento Ciudadano, fragmentará la parte representativa del PAN en dicho frente. Es decir, Zavala dividirá a los electores panistas llevándose con ella una parte considerable de quienes se pueden considerarse los de "cepa", los tradicionales, los que conocen y han crecido junto a Zavala.

Hablamos de los panistas que tienen a Margarita Zavala arriba en las encuestas internas del PAN y que por mucho la separan de un Rafael Moreno Valle, que sigue sin despegar. Con frente o sin frente, el Partido Acción Nacional podría vivir una preocupante desbandada.

Si se va es porque ya hizo números. Y si se va es porque considera que las reglas al interior de su casa política no son parejas. ¿Y sabe qué? ¡Que con su pan se lo coman!

Twitter: @FApulido