Ante la tragedia que salga la luz, que se vayan las tinieblas.

Eso nos dejó. Eso le dejó. Eso te dejó, ¿puedo hablarle de tú?

Habían pasado unos minutos cuando la Tierra se sacudió, no entendíamos aun lo que había pasado, mucho menos conocíamos los alcances provocados por el fortuito movimiento.

No sé si tú lo viviste también, este mar de ideas bañando tu cabeza en cuestión de segundos: "No puede ser, es una broma", "Acabamos de tener un simulacro, espera, ¿es un simulacro?", "No es un simulacro, está temblando, ¡está temblando!", "Se va a caer, no mames se va a caer", "Mis hijos, están en la escuela", "no es cierto, ¿neto está pasando justo hoy, 32 años después?".

La lista de pensamientos fue tan extensa como el miedo consumía nuestra razón, activando las reacciones propias de supervivencia sin olvidar las recomendaciones que minutos antes habían dictado en el ensayo de salida. Está pasando. Fue de verdad.

Pasaron las horas y los hechos ya pintaban de tragedia el día. Las manos de ayuda surgieron. Las voces de aliento crecieron. Las comidas calientes de amas de casa se sirvieron, allí, entre piedras y polvo. Los incomprendidos "millennials" aparecieron, así, desorganizados pero atentos, desaliñados pendencieros, nobles guerrilleros.

Fue la suma de todos los miedos. Pero ese 19 de septiembre del 2017 la Tierra movió mucho más que muros de concreto. Mucho más que iglesias y poblados maltrechos. Movió el sentimiento, movió la compasión, movió el amor por lo que es nuestro. Por lo que somos. Por lo que siempre seremos. Despertó lo mejor de nosotros, lo mejor de usted, lo mejor de ti, lo mejor de mí.

Ante tanta luz, no hay cabida para lo incierto. Para los reclamos o los señalamientos. Seamos ciudadanos y asumamos la responsabilidad de ordenar todo esto. Dejar de ser cómplices y exigir lo que es nuestro, con la civilidad que merece un país que hoy como nunca antes, sabe que es bueno.

No te duermas México. Sigue despierto. Sigue latiendo. Vuelve a crecer.

