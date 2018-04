Dejarse engañar es perder

Lo que vimos el domingo los mexicanos no fue un debate fue un debacle. En este show, los culpables son el INE, los estrategas de campaña y los candidatos.

Vamos por partes y no me refiero a la propuesta de "El Bronco".

Primero, más allá del formato, el propósito del debate no está definido. ¿Qué es lo que se debate?

El INE pide que los candidatos expongan sus propuestas sobre temas preocupantes que en México presentan cifras alarmantes como asesinatos, desaparecidos, pobreza, educación e impunidad. ¿Alguno escuchó un verdadero plan para cada uno de los puntos tocados el domingo pasado?

Si revisamos las "propuestas" de cada candidato, nos quedamos sin nada. En violencia, éstas fueron algunas de las expresiones (para llamarlas de alguna manera): "fortalecer a la Policía y reconocer a las Fuerzas Armadas", Meade (¡Wao!); "atacar la pobreza, generar oportunidades", AMLO; "adquirir mejor tecnología", Margarita.

En el tema, Anaya no contestó, prefirió hablar de cifras de inseguridad cuando AMLO fue jefe de gobierno del DF, que al siguiente día resultaron falsas, según Verificado.mx.

Preocupa que una de las propuestas de AMLO que podría sumar a la solución de la violencia ha sido tergiversada y, por ende, desechada de futura discusión: la amnistía. Tampoco la explica, tuvo la oportunidad y no lo hizo.

Es aquí donde el INE, los estrategas y los candidatos fallan al elector, porque el primero no define para qué es el encuentro, ¿para descalificar al contrincante o para decirle a la población cómo atacar los males de la nación? ¿Dónde está la autoridad para exigir un evento útil?

Todavía peor y aquí entran los candidatos, cuando el que decide atacar lo hace mintiendo. No solo no informa qué se debe hacer, sino que se vale de la mentira para confundir, como Anaya. Y terrible la postura de Andrés Manuel, de no preparar respuestas estructuradas. Perdemos todos.

El estratega en marketing político puede ser suave, rudo o sucio, pero los libera de parte de la culpa, ya que es el candidato el que decide cómo ganar y a quién contratar. ¿Opta por competir con propuestas y ataques fundamentados, o decide sacar las uñas con desinformación y mentiras? Usted, ¿puede identificarlos?

