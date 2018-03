Cuidado con los closeteros

La última medición de Parametría, una de las casas encuestadoras (o de estudios de opinión) con mayor credibilidad en México, tiene preocupados a los estrategas del niño Anaya.

Los números de este estudio, compartidos hace unos días, arrojan una caída de Ricardo Anaya de dos puntos, de 23 por ciento a 21 por ciento. Para Meade, ya no es lo duro sino lo tupido, con una pérdida similar de dos puntos del 18 al 16 por ciento, siendo los independientes los grandes beneficiados con tres puntos a su favor cada uno; Margarita Zavala que alcanza el 10 por ciento de siete que tenía y “El Bronco” con el cinco por ciento de dos que registraba. Andrés Manuel, imparable, sube un punto para llegar al 35 por ciento que marca una amplia distancia frente a Anaya de 14 puntos.

Y aquí, el panorama empieza a obscurecerse aún más para Anaya. ¿Por qué? Porque esta medición se levanta del 25 de enero al 2 de febrero de este año, justo durante los días de precampañas y antes de que reventara el escándalo del panista sobre el presunto lavado de dinero, que el PRI no ha dejado de impulsar a través de instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR). Con esto, señoras y señores, quiero decir que falta aún el estudio que refleje el impacto por las acusaciones del presunto fraude inmobiliario y de los señalamientos por plagio de la entonces conocida como “charla TED de Anaya”.

Ahora, estos números de Parametría reflejan (entre otros) el impacto de la propaganda durante las precampañas, siendo el spot de Andrés Manuel sobre “ya sabes quién” el de mayor recordación con intención positiva de voto, junto con el de Ricardo Anaya y su políglota perfil, “that’s insulting and unacceptable”. El de Meade, “son unos genios” queda registrado como el mensaje con intenciones de voto negativas, es decir, después de verlo no votarían por él.

La más feliz es la independiente Margarita Zavala, que sube con un considerable avance de tres puntos y cuidado, se perfila como la “depredadora” principal para Ricardo Anaya que, una vez que inicien las campañas, se llevará para sí votos panistas, aquellos que ven en Zavala los valores fundacionales del PAN. Y no es necesario pensar en cinco puntos o en tres, es un exceso, basta con que le quite dos, dos puntos que frente a Andrés Manuel serían demoledores para Anaya.

Y no es todo, ¡cuidado con los closeteros!

Es la segunda preocupación de los colaboradores de Ricardo Anaya. No hablo de los indecisos, no. Hablo de aquellos que piensan votar por Andrés Manuel, pero que no comparten su sentir para no ser vapuleados como “pejezombies”. Son los que pueden estar detrás del “no contesta” con un dos por ciento, del “no sabe” con un cinco por ciento o entre los que registran “ninguno” que es el siete por ciento.

Siempre existe un número misterioso de closeteros en cada elección y dada las circunstancias, pueden ser los de Andrés Manuel (y algunos del PRI) los que se ubiquen en este rubro.

