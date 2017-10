El economista clásico Adam Smith (1723-1790), en su célebre libro "La riqueza de las naciones", hablaba sobre "la mano invisible" del mercado que actúa para asignar los recursos en forma eficiente entre los miembros de una sociedad, pero dicha asignación no necesariamente es equitativa. Actualmente, las sociedades de los países subdesarrollados están cada vez más divididas entre ricos y pobres, la clase media llena de anhelos es casi inexistente. Uno de los principales factores que han provocado esta situación son las crisis económicas, que no provocan movilidad económica entre ricos y pobres, pero sí afectan directamente a los trabajadores de clase media, quienes -tras una crisis- tienen mayor probabilidad de pasar a situación de pobreza. Aunado a las crisis, las diferencias salariales entre los trabajadores son cada vez más grandes, haciendo que la concentración del ingreso sea mayor. Smith afirmaba que "no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados", por lo que el gobierno debe emprender acciones para redistribuir el ingreso entre la sociedad, con el fin de disminuir la desigualdad económica. Los gobiernos pueden mejorar el nivel de vida de las personas, independientemente de los mercados y salarios, pero para lograrlo, los diseñadores de políticas públicas deben centrarse en el bienestar de la sociedad. Sin embargo, cuando un gobierno aprueba políticas para hacer que la redistribución del ingreso sea más equitativa, distorsiona los incentivos y altera la conducta de los trabajadores, haciendo que la asignación de los recursos sea menos eficiente. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? El análisis económico no es suficiente para responder a esta pregunta, debido a que el papel del gobierno en la redistribución del ingreso también es una cuestión de filosofía política. Existen escuelas de pensamiento en filosofía política que analizan estos cuestionamientos, pero lo que es indudable es que el gobierno debe fomentar la igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan emplear sus talentos, para tratar de alcanzar un nivel de vida digno, de manera que la distribución del ingreso resulte lo más justa posible. No hay que olvidar que lo que decía Adam Smith: "No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, si no por su propio interés".

ELITANIA LEYVA RAYÓN

elitania.leyva@udlap.mx