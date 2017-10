Santiago Nieto y el derrumbe institucional

Antier, en la presentación del Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia (disponible aquí: http://construyamosjusticia.mx/), María Amparo Casar dijo lo siguiente: "A los mexicanos se les está agotando la paciencia ante la injusticia que viven todos los días, una injusticia amplificada por la inseguridad y la violencia descontroladas. A la democracia se le está terminando la legitimidad por la ausencia de un estado de derecho".

Casar tiene razón, y el informe es prueba de ello. La procuración de justicia en este país es inexistente para la mayoría de la población, y el estado de derecho se debilita como consecuencia.

Pero es necesario ampliar la mira: no solo es la justicia la que se resquebraja. Son la mayoría de las instituciones mexicanas, que una por una se derrumban, y se llevan con ellas a las demás. Los derrumbes, hay que enfatizar, son internos: nuestras instituciones no resisten los embates de quienes ahora las ocupan. Sus salvaguardas no son suficientes.

Por poner un ejemplo actual que ilustra de buena forma el caso, la remoción del fiscal electoral Santiago Nieto, destituido el viernes pasado bajo dos mensajes contradictorios: en un comunicado de prensa la Procuraduría afirmó que violó su Código de Ética, en un oficio interno dijo que violó el Código Nacional de Procedimientos Penales. El asunto llegó al Senado el miércoles, para decidir si se confirma su destitución o no.

En 2015, cuando se nombró fiscal a Nieto, se hizo de forma abierta. Los senadores votaron en público, a la vista de todos. Hoy, por más protesta de la oposición, la votación se cierra, a pesar de que hace tan solo unas semanas el INAI premió al Senado como una de las tres instituciones más transparentes del país. Bajo este esquema, ningún senador está obligado a rendir cuentas por su voto ante la ciudadanía. Un voto que tendrá enormes consecuencias para el proceso electoral de 2018 y su desenlace.

Roma arde y nuestras instituciones se dedican a tocar el violín.

Twitter: @esteban_is

Facebook: /illadesesteban