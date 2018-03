Miguel Ángel Mancera: la culpa nunca es suya

Julio de 2017: narcobloqueos y tiroteos al aire libre en la delegación Tláhuac. La Marina, especializada en combate al narcotráfico, entra a Ciudad de México.

No hay crimen organizado en la capital, dice el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Solo “grupos fuertes” y solo en Tláhuac.

Febrero de 2017: se promulga la Constitución de Ciudad de México, el más grande logro de este gobierno, según reconoce el propio Mancera. El documento se impugna de inmediato por autoridades locales, federales y hasta la CNDH. Todos alegan lo mismo: la Constitución local le otorga facultades a la Ciudad que no le corresponden porque la Constitución federal lo prohíbe. Cuestiones básicas de derecho.

Eso no es cierto, dice el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. La Constitución “incomoda” a esos grupos, y por eso la impugnan.

Finales de 2017: las estadísticas confirman lo que la gente sabe: el crimen en Ciudad de México ha llegado a máximos históricos. En particular el crimen violento.

No es culpa de la autoridad de Ciudad de México, dice el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Es culpa del nuevo sistema penal acusatorio (aquel que tanto alabó cuando fue procurador local el sexenio pasado). Si hay más crimen es porque hay más delincuentes en la calle, dice. Porque obtienen fianza más fácil. No porque los policías estén mal entrenados o porque el Ministerio Público no haga bien su trabajo, no. Es el sistema.

Enero de 2018: la Marina regresa a Tláhuac porque el problema del narcotráfico se mantiene igual. Sigue sin haber crimen organizado en la capital, dice el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Febrero de 2018: se reduce notablemente el suministro de agua en CdMx. La autoridad admite que lleva dos años sin control de las válvulas, que alguien cierra de manera intencional.

No podemos perseguir a los responsables porque la ley no nos faculta, dice el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Cinco años así. El problema nunca es grave y la culpa nunca es suya, siempre de alguien más.

