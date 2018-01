Consecuencias de la Ley de Seguridad Interior: el Ejército se va de Cholula

El 15 de enero, el Ejército mexicano dejó Cholula. Después de casi cuatro años en los que ayudó al gobierno local en temas de seguridad, se fue. Se llevó consigo mil cartillas de servicio militar, canceló un concierto de su orquesta y pidió de regreso los vehículos que había dado al municipio en comodato.

Según personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto ocurrió porque el convenio entre municipio y secretaría no se había renovado desde 2016 y por lo tanto no había marco legal para que siguiera llevándose a cabo.

Pero, según funcionarios locales, en particular el alcalde José Juan Torres, la razón por la que el Ejército abandonó el municipio es otra.

Dos días antes de la salida del Ejército, el gobierno cholulteca presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por considerar que el nuevo marco legal bajo el que operarán las fuerzas armadas, la Ley de Seguridad Interior, va contra su autonomía municipal para decidir en materia de seguridad. Bajo la LSI, las decisiones serán casi exclusivamente federales.

El recurso no se ha resuelto aún, y el Presidente ha dicho que no aplicará la LSI hasta que la Corte no declare si contraviene la Constitución. A pesar de ello el Ejército se fue de Cholula.

Esta decisión muestra las complicadas consecuencias de la Ley de Seguridad Interior. El municipio no quería que se fuera el Ejército, por ello se seguía renovando el convenio. De hecho, quería dejar las cosas como estaban. Pero alguien en la cúpula castrense no lo interpretó así y ahora Cholula se queda sola con una fuerza municipal que debió de haber profesionalizado desde hace años.

Algunos dirán que las fuerzas armadas están en su derecho. Y se entiende: los soldados mexicanos han pasado más de una década peleando una guerra que no pidieron.

El problema es que, en lo que Ejército y municipio se arreglan, los ciudadanos quedan desprotegidos. Y hoy, que la violencia llega a picos nunca imaginados, esto es sumamente preocupante.

