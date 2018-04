El INE y la soberanía de los soberanos

Si el INE se limita a contar con toda pulcritud las voluntades ciudadanas, habrá cumplido sólo parcialmente con sus obligaciones y atribuciones. Esa es sólo la más elemental e impostergable de ellas.

Millones de mexicanos, que han arribado a la mayoría de edad en las tres últimas décadas y que hoy ostentan credencial para votar y serán convocados a las urnas el próximo 1 de julio, pasaron por la escuela pública universal, gratuita y laica, y nadie les dijo que al cumplir 18 años asumirían una grave responsabilidad, equiparable a la maternidad o paternidad: la ciudadanía.

Las campañas, carísimas, que hoy lleva a cabo la autoridad electoral, notoriamente no parten de este elemental diagnóstico; y, en consecuencia, se van por las ramas, apelando a una cultura democrática generalizada que no existe. Simplemente no existe.

Si alguien menciona acaso el terrible fenómeno de la compra (y venta) del voto, como fue escandalosamente notorio en 2017, se va por las ramas igualmente denunciando (como mucho) la perversión de quienes compran el voto, a punto tal de revertir el resultado electoral, es decir: contrariando en esencia la razón de ser del proceso electoral.

Cuando la raíz de la distorsión no está en la gavilla de compradores, y usurpadores, de la voluntad ciudadana, sino en la omisión criminal del Estado, o mejor dicho: de las instancias que detentan su control, tanto en el ramo educativo, como en el propio órgano autónomo electoral.

Ahora, de manera impostergable y con urgencia, la tarea le queda íntegra al INE.

No está de más recordar aquí en las 332 Juntas permanentes que tiene el INE por toda la geografía nacional, una de las cinco vocalías es precisamente la de Capacitación Electoral y Educación Cívica: tiene dos de cada tres años para fortalecer la toma de conciencia ciudadana.

En el ámbito de la moral social, que a todos nos incumbe, y más allá de la obligación constitucional en el orden estrictamente civil, queda claro que también las dirigencias y jerarquías de las agrupaciones religiosas cargan con la responsabilidad de orientar a sus respectivos fieles sobre la trascendencia que tiene ese momento electoral en la decisión solitaria individual que delante de su conciencia tomará cada quien decidiendo en conjunto el rumbo de la Nación.

Según los que interpretan las tablas de Mosis el egipcio, tal responsabilidad moral está incluida en el 4° mandamiento. Así lo dice el Catecismo.

Para una gran mayoría sin duda estará presente una referencia bíblica: Esaú el cazador que vendió a su hermano menor la primogenitura por un plato de lentejas. Para los no creyentes, la ética obliga.

Queda claro que si alguna eficacia ha de tener la tardía pero urgente campaña contra la perversa práctica de la compra- venta de la voluntad soberana, no será dirigida a los irredentos compradores de la soberanía popular, sino a los y las ignorantes marginados (cuya carencia no es atribuible a ellos, sino que son víctimas de quienes violaron sus derechos elementales con su criminal omisión).

Así pues, la campaña será centralmente: “No vendas tu voto”. Tu voto vale millones, no una despensa o una pantalla. Tu voto es el futuro de tus hijos y nietos.

Por otro lado, algún destacado analista se despistó. Andan refriendo el sólido postulado de la aceptabilidad de la derrota. Confunden la aceptación de la derrota con la aceptabilidad. La derrota será aceptada cuando resulte aceptable.

La aceptabilidad de la derrota se da, en automático, cuando la oposición gana las elecciones por 0.52 por ciento de ventaja. No es igualmente aceptable si el gobierno gana oficialmente por 0.52 por ciento de los votos.

La aceptabilidad de la derrota es mérito (y obligación) del árbitro. Es el árbitro el que la tiene que hacer aceptable a los derrotados.

La derrota es aceptable cuando el conteo es inobjetable por evidente; y cuando, como es predecible en esta próxima ocasión, la diferencia resulte insuperable.

¿Cuántos votos soberanos emitirá la Unión de la Banca Suiza? ¿Cuántos “el mercado” y su gobernanza? Es interesante observar que son ahora las minorías empresariales las que están llamando la atención de la opinión pública, o sea: de los ciudadanos que votarán, sobre los verdaderos temas centrales que definen el rumbo del país en los años venideros. Más allá de los rusos, o de Venezuela, o de napoleones; que ya cayeron en desuso después de la exhibida (esa sí real) de las interferencias electrónicas de Cambridge Analytica.

Dice Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la COPARMEX, a propósito de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sobre el Lago de Texcoco, que “es una obra que tiene que ejecutarse”.

TIENE QUE: “a callar y obedecer y no opinar en los altos asuntos del gobierno”. El Virrey Carlos Francisco de Croix tiene descendientes.

