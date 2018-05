La altura del debate

Como podrán observar los amables lectores, dos o tres departamentos de Infonavit, muy poco tienen que ver con los 13 mil 300 millones de dólares (no pesos) en que ha sido estimado el valor de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Este sí es tema nacional.

Veinte segundos son suficientes para lanzar en cadena nacional una calumnia, o una acusación. Darle una respuesta adecuada, con la explicación que resulte clara y convincente, que satisfaga a los electores de la Nación, probablemente requiera más del minuto y medio reglamentado.

No parece ser del interés nacional que en el legado testamentario de Rocío Beltrán, la difunta esposa de Andrés Manuel, de las familias conocidas de Teapa, Tabasco, haya contenido dos o tres departamentos de interés social para los hijos mayores del matrimonio; ni que estén sujetos a un trámite jurídico para el cambio en el Registro de la Propiedad.

Estrictamente correspondería a la protección de datos personales; y su sola mención genera dolor y mal gusto. Desde Luego, no es comparable a una operación inmobiliaria triangulada por más de 50 millones de pesos sin relación alguna con el patrimonio familiar.

Ya no digamos con la Ley Federal de Ingresos elaborada por José Antonio Meade, con un boquete en el Presupuesto Nacional de 500 mil millones, que se cubre con el patrimonio energético de todos los mexicanos; y alcanzando una deuda pública consolidada de 10 millones de millones de pesos, o sea la mitad del producto nacional bruto de todo un año. Esos sí son temas nacionales que requieren propuestas claras de los candidatos directamente implicados.

Pero no resultó la transmisión en cadena nacional del pasado domingo 22 de abril tal como la planteó, teóricamente, la autoridad electoral. El Consejo General del INE convocó a los candidatos presidenciales, para que en los lapsos (muy) cortos establecidos presentaran sus propuestas sobre los grandes temas nacionales; tales como: la inseguridad de cobertura nacional, la corrupción generalizada en el orden público, la inflación y carestía desatadas por el gasolinazo, la cerrazón de la matrícula en la educación superior, y en general la falta abrumadora de oportunidades para los jóvenes.

Ciertamente no fue diseñado el debate para que un candidato nos hiciera saber cuál era la propuesta de OTRO candidato (que ahí estaba presente). Mucho menos que hiciera una desatinada “traducción” de la palabra amnistía: “Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes”. Para no tachar tan veloz intervención de notoria mala fe, no queda más que calificar de gigantesca ignorancia imperdonable.

Los políticos en los tiempos que corren traen fuertes confusiones, o quieren generar en la gente que votará fuertes confusiones. Confunden patrimonio con capital; o sea: confunden los bienes para la convivencia familiar con el dinero acumulado que genere intereses y rentas.

Confunden también amnistía con tratos y contubernios arreglados con el crimen organizado. La confunden también con la impunidad en la que hoy estamos ahogados, que llega a más de 95 por ciento de los delitos sin resolver y, por supuesto, sin sanción. Hoy los jóvenes no están interesados en la vida familiar de los candidatos. Los jóvenes quieren saber qué va a pasar con el gasolinazo; quieren saber qué va a pasar con el cupo universitario, quieren saber qué oportunidades tendrán cuando concluyan sus carreras.

Los jóvenes quieren saber por qué la gasolina mexicana producida en refinerías mexicanas con crudo mexicano, tiene que estar sujeta a los vaivenes de los precios internacionales, como dogmáticamente afirmó José Antonio Meade (dejando ver claramente que seguirá con las mismas políticas del PRIANITAM).

El debate en muy poco contribuyó para que los ciudadanos soberanos decidan de manera informada sobre el rumbo que marcarían a esta pobre Nación sin brújula, con más de 105 mil homicidios intencionales, sin crecimiento económico por persona, con los jóvenes masivamente sin porvenir y con una deuda pública real que ha rebasado la mitad del producto nacional: la más alta de la historia de la República.

El sentir de los oyentes y televidentes ha sido que hubo 4 candidatos cuya propuesta central era bombardear con imprecaciones de segundos al OTRO. Con lo que quedó claro que no hay más que dos propuestas reales: o seguir con lo mismo, o sea: gasolinazo, homicidios por miles, inflación, carestía y deuda impagable; o buscar un cambio verdadero: con auténtica remuneración laboral, oportunidad a los jóvenes, crecimiento propio con inserción digna en la economía internacional y bienestar para todos empezando por los marginados.

Un debate de nivel extremadamente bajo para la importancia del rumbo que debe retomar una Nación de 125 millones de seres humanos con derechos.

www.estebangaraiz.org