Chihuahua: Los mismos tropiezos federales

Visitada recientemente por razones diferentes, Chihuahua se muestra, en ocasión del primer informe de gobierno de su nuevo gobernador, Javier Corral, con una nueva faceta de circunstancias locales propias, sí, dentro del terrible desconcierto en el desarrollo económico y social nacional (a su vez, inmerso irreflexivamente en una globalidad fuera de nuestro control, y que afecta de manera especial a la franja fronteriza).

Conocida es la tendencia de atribuir vaivenes colectivos a la autoridad más cercana. Cuando recientemente marchábamos los ciudadanos en protesta plenamente justificada contra el gasolinazo, no faltó quien quiso reencauzar la rabia ciudadana ¡hacia el ayuntamiento de Zapopan!

Entre las notas observadas por varios de los comentaristas locales de Chihuahua y Ciudad Juárez, sobresalen dos puntos de crítica: cierta desaceleración en el crecimiento económico estatal, en esta estructura tan inmersa en la globalidad como es la franja fronteriza, específicamente orientada al mercado norteamericano; y el otro: un perceptible aumento en la violencia en la vida social chihuahuense.

La conclusión fácil ha sido para algunos (interesados o irreflexivos) atribuir ambos desajustes al nuevo gobierno estatal que cumple un año.

Desaceleración, en verdad, no significa necesariamente retroceso, sino un crecimiento menos rápido. De hecho, puede ser, en algunas ocasiones, una política pública deliberada, y programada en razón de alguna circunstancia (casi siempre de carácter financiero para no perder el control), como es el caso, por ejemplo, de la República Popular de China, con una rectoría económica férrea, conducida por el Partido Comunista Chino.

Hay quienes piensan (y proclaman) en Chihuahua que no es ése el caso; y atribuyen fácilmente al gobernador local una situación inmersa en la zozobra de América del Norte.

Lo que no deja de tener cierto fundamento lógico, considerando el perfil político del novel gobernador, encuadrado personalmente en la concepción política del panismo norteño, muy inclinado a la doctrina económica del “laissez faire, laissez passer”, al tiempo que reconocido como actor político de nivel nacional con principios de honradez y compromiso por la transparencia en el ejercicio del gobierno.

No se puede ingenuamente dejar de lado un doble asuntillo local-federal: el proclamado esfuerzo de Javier Corral por lograr que no queden impunes las corruptelas de su antecesor, no es un mero distractor para desviar atención de la real desaceleración económica chihuahuense.

Chihuahua sigue creciendo en este año transcurrido, aunque a menor ritmo; la prosperidad se percibe en comparación con la situación general del país. De hecho, los propios organismos empresariales hacen público que les siguen faltando trabajadores para los pedidos que continúan recibiendo las maquiladoras, en las que se ocupa, en términos generales, un tercio de la fuerza laboral del estado.

Pero sigue estando en el aire algo que no se ha hecho muy explícito: la posibilidad de que Javier Corral pudiera encabezar, entre los planes A, B y C por buscar una “tercera vía” al “populismo mesiánico” del Proyecto Alternativo de Nación que encabeza Morena, una futurible coalición electoral para 2018.

Lo cual causa tremenda inquietud al priismo “tradicional” de los intereses locales chihuahuenses, ahora enfrentados en el discurso explícito del nuevo gobernador.

Así como la lucha local en términos estrictamente político-electorales y partidarios en Chihuahua no puede sustraerse del ámbito nacional, mucho menos las vicisitudes en la actividad económica del estado fronterizo, desde siempre (1847) vinculado a la arrolladora actividad norteamericana, pero de manera incrementada en los más de tres decenios del neoliberalismo.

Los dirigentes empresariales del estado hablan francamente de una “pausa” en sus decisiones de emprender, ante la zozobra que ha generado la renegociación del TLC, e incluso el forcejeo político interno en los Estados Unidos ante las erráticas actitudes de Donald Trump y el creciente descontento interno en su país.

Toda clase de reacciones, hasta risa, provoca ahora la presión de los organismos sindicales canadienses y estadounidenses por mejorar los salarios y condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, “para que no atraiga empresas” de esos países a México; y de manera específica al estado de Chihuahua.

En ese mismo marco de referencia hay que colocar la otra imputación que ahora se hace al nuevo gobernador: el documentado aumento a la violencia en el estado, que de manera simplista se atribuye también a la actuación omisa del gobernador Corral.

P.D. Excelente artículo, detallado y documentado, de Martín Coronado publicado el 3 de octubre en El Diario de Chihuahua.

