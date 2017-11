Nosotros sí queremos reivindicar el pasado

Somos millones los retrógrados mesiánicos nostálgicos según la definición de José Antonio Meade (léase “mid” según el aludido) Kuribreña. Somos clara mayoría nacional, mayoría ciudadana, soberana; lo sabe muy bien. Por eso no se aguanta de aludir una y otra vez, de manera no tan velada, aunque no llame a las cosas por su nombre.

Somos millones los que consideramos que, para que esta Nación avance y recupere el ritmo, y el orgullo nacional, que tuvo desde 1934 a 1982, resulta no sólo indispensable sino urgente reparar a fondo los daños estructurales que sufrieron nuestras instituciones en los sismos de 2012-2015.

Son daños estructurales en las tres grandes columnas del Pacto Nacional centenario: la educativa, la energética y la laboral.

Sí queremos volver al pasado para retomar la reconstrucción nacional de cara al futuro: a las nuevas generaciones. Sólo así queremos ir hacia adelante. Serán necesarias algunas demoliciones, para reconstruir. Pero principalmente y primeramente habrá que reparar y reforzar los cimientos.

Que no nos envuelva Meade con sus suaves y engañosas palabras. Dulce voz hablando de mesianismo, de populismo y de referencias sin sentido a Venezuela y a Corea del Norte, que nada tienen que ver con los 60 millones de mexicanos que hoy, hoy tenemos en la irritante marginación.

Empecemos por su orden numérico: nuestras instituciones deben, están obligadas, porque son para los derechos de los seres humanos, a regenerar y cumplir a cabalidad el artículo tercero.

Según el doctor Javier Garciadiego, la educación nacional ha sido “el proyecto más ambicioso de la Revolución”. Debe volver a serlo (reivindicando el pasado de Justo Sierra, Vasconcelos y Torres Bodet).

Claramente la educación que imparta el Estado deberá nuevamente tender a “desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

No a cerrar escuelitas a los niños más marginados, como está haciendo hoy Aurelio Nuño “hacia adelante”: a los más desfavorecidos que merecen trato preferencial.

Queremos “mirando para atrás”, que haya escuelas decentes, de la misma calidad austera y digna para todos, todos los niños mexicanos; incluidos, naturalmente, sanitarios que preserven la dignidad humana de niñas y niños.

No queremos fábricas de concentración para producir robots de carne y hueso para la globalidad “hacia adelante”. Tampoco queremos cuotas para una escuela gratuita-pagada.

Queremos cupo universitario abierto para todos nuestros jóvenes, sin cerrar a nadie la oportunidad profesional. No universidades desfondadas a propósito, con pasivos impagables.

Y mirando hacia atrás para caminar hacia el futuro, necesario resulta leer el artículo 27: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.

El interés público indica claramente que la Nación debe usar su ventaja comparativa en materia energética en los años que corren. Que el petróleo crudo nacional debe volver a ser la palanca del desarrollo industrial propio.

Eso significa volver a contar con las refinerías propias, que generen el combustible propio para la movilidad propia. Que de nuevo se produzca en territorio nacional los fertilizantes necesarios para garantizar la seguridad alimentaria propia, sin tener que depender de desquiciados de fuera. Reponer el Instituto Mexicano del Petróleo desmantelado por los amigos de Meade, para avanzar en tecnología.

Eso significa también eliminar por completo la petrolización del presupuesto nacional (ahora repetido “hacia adelante” en la Ley de Ingresos 2018); y eso supone contar valientemente con un régimen fiscal suficiente para las obligaciones del Estado Mexicano y no el mísero 12 por ciento de los últimos 35 años, cuando los países prósperos recaudan al menos el triple.

Eso supone también que la estructura fiscal sea realmente progresiva, cobrando más a los que más acumulan, no como está previsto una vez más para 2018 “hacia adelante” según propuesta de Meade, repitiendo los “regímenes especiales”, que son una traición a la Nación pobre que contribuye.

Finalmente: también en materia laboral tendremos que reivindicar el pasado y mirar hacia atrás. Nada menos que hasta el año de 1976, hace 41 años, cuando el salario mínimo tuvo un poder adquisitivo, el más alto de la historia nacional: de 4 veces el actual, según los mejores econometristas; y cumplía con lo indicado en el artículo 123.

Restaurar así los graves daños estructurales causados en estos últimos tiempos a todos los derechos laborales del 99 por ciento, en los que fuimos pioneros en el mundo.

Para recuperar el futuro.

P.D. A ver qué propone el Frente: adelante, atrás o todo lo contrario.

