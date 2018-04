La utopía de Facebook

“Utopía. Los griegos tenían dos significados: eutopos significa ‘el buen lugar’ y outopos, que significa ‘el lugar que no puede ser”: Rachel Menken (Mad Men)

Cuando Mark Zuckerberg ideó Facebook, su plan, según sus palabras, era conectar a la gente. Quizá en su primer idea no visualizó que la herramienta sería una segunda vida para la sociedad, y que provocaría con ello una herramienta de estudio sobre el comportamiento humano, y por supuesto, por ser un medio de comunicación, de manipulación.

El joven multimillonario estuvo esta semana frente al Senado de los Estados Unidos intentando explicar que ese mundo utópico había rebasado las capacidades de control de su equipo, y los congresistas, intentando entender la magnitud de la red social.

Cualquiera puede intentar entender a profundidad hasta dónde llega la herramienta, su capacidad y con ello sus riesgos, y de la que el propio Zuckerberg se automedica: “cada quién elige qué información compartir”.

Porque ahora el tema fue lo que a nivel mundial provocó Cambridge Analytica con el uso de una base de datos (preferencias, gustos, palabras utilizables, productos, búsquedas, etcétera) para utilizarlas en las pasadas elecciones, y que se tradujo por los políticos gringos como el riesgo de la privacidad, pero que en muchos otros casos, la consecuencias son mayores.

Desde el panorama mundial a Tampico: una mujer mató a otra mujer para sacarle su bebé, que también murió, y el contacto fue Facebook.

No quiero decir que la red social es el hotel Overlook; sin embargo, es un terreno peligroso en parte por esa libertad de expresión, y porque nadie logra entenderla como tal: una ventana al subconsciente, revelándose utópica por crear la necesidad de la imagen pública, que la convierte en ocasiones en un mundo de máscaras, superficial y hasta irreal en muchos casos, y que sin embargo, ensarta en la vida la máxima “si no está en Facebook no sucedió”, preponderándola.

Hay víctimas de creer en la inocencia de la red social, casos de trata de personas, secuestro, extorsión o abuso de menores, coartados desde una comunidad social.

Zuckerberg no tendrá que rendir cuentas de esto, como creo que tampoco tiene que hacerlo por administrar un espacio de convivencia, aunque lo virtual por momentos usurpa lo palpable en la debilidad humana que intentar ser y lo convierte en campo abierto.

Una utopía… hasta para los criminales.