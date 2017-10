Que esta revisión a micros zombie es la buena

La delegación de Transporte Público de Tamaulipas, en el sur, anunció una nueva revisión a las unidades que sirven a miles. Otra más a los “micros zombie”.

Ya hace un par de años, la negligencia en el servicio dejó varias muertes, daños materiales, aunado al calvario burocrático que un automovilista sufre cuando le golpean su auto, con o sin seguro.

La pregunta a quien encabeza esta revisión es ¿qué garantías hay que ahora sí, el transporte público pueda alcanzar niveles óptimos, ya no digamos dignos para el usuario, en el estado?

No es solamente el controlar a los “antrobuses” esos populosos y ostentosos vehículos más adornados que un pino de navidad y con música que atenta con la tranquilidad del usuario, sino la obligación que tiene el gobierno de brindar un servicio básico a sus tributantes y que por comodidad, como se ha dicho aquí y en tantos lados, se ha concesionado por comodidad, y no se ha regulado por corrupción, apatía, y porque no lo usan. En pocas palabras, porque les ha valido madres.

De más de 20 mil unidades, quisiera saber el número de vehículos seguros, no que caminan. De más de 20 mil choferes, cuántos están capacitados para atender al usuario como un SERVIDOR PÚBLICO.

Los defectos de transporte público en el estado se puede encontrar por miles, no por decenas o centenas como las que se han clausurado: entre los vehículos que no son óptimos; aquellos que son conducidos de manera inapropiada; conductores que no son aptos para atender a una persona o que circulan sin la mayor precaución; y sobre todo, con la conformidad de las autoridades.

Esta nueva revisión no debe conformarse con supervisar que los choferes no traigan aretes, anden en chanclas, un short, o que traigan cinta canela en algún vidrio o parte del auto.

Hace poco un chofer que renta el vehículo a un concesionario,que su unidad sobregasta gasolina, trae llantas excesivamente parchadas, se sobrecalienta, es decir, una lata de atún con llantas… parchadas, pero el concesionario le dijo cuando le pidieron un vehículo nuevo, “aguántame tantito, pronto te lo cambiamos, mientras andate así”.

Curioso, así también nos pide el gobierno, casi a diario, “aguanten, ahí viene el cambio”.