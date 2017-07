El préstamo de los regidores “don chingones”

El año pasado se dio a conocer la lista de 12 ediles de administración de Gustavo Torres, en Tampico, quienes ‘chingonamente’ se autorizaron dos millones 800 mil pesos de préstamo, esto, al cuarto para las doce de terminar esa administración.

Sí, otros “don chingón”(evitaré la palabra con ¨v¨).

Yo le pregunto, amigo, si usted está a punto de perder su trabajo, a días, horas ¿la empresa le prestaría un varito confiando en su buena voluntad?

Si respondió que sí, qué humanitaria empresa, como el ayuntamiento de Tampico, que sí lo hizo.

2.8 millones para una docena, algunos por más de medio millón. Algunos tras la ‘ventilada’ regresaron el billetito (¿con interés?) pero otros ya se lo habían chingado, y algunos otros propusieron regresarlo ‘de a poquito’ porque era mucho.

Luego vino la denuncia oficial y esta horda ya no pudo decir “no oiga, este número ya no es de quien usted pregunta”, o como nuestro amado exgober Eugenio Hernández y su “no soy Eugenio, yo soy su hermano”.

Entre ella la cetemista Dorely Meza, tuvo a bien hacerse víctima por el tema, que asegura, es un golpe político porque le quieren pegar al PRI y que el Código Municipal les faculta, “no le veo la manera de que sea un delito” (Te mamaste Dorely).

“Lo veo político, saquen los nombres, quiénes son, somos todos los que tenemos de alguna manera algún cargo político, le quieren pegar al PRI, pero nosotros como seres humanos y personas que hemos hecho un trabajo y hemos sido solidarios”.

Qué tal. también advierte que no va a pagar hasta que se defina la denuncia penal.

Nuevamente, nuestros políticos, los que apelan por los votos, demuestra que el erario es lo único que importa, usarlo a su beneficio. No importa que les den bonos, y viáticos, y coman facturado, teléfono, y más bonos, y otro bono. Ahí está el dinero, y la impunidad.

El apunte puede ser gracioso, es menor ante otros abusos (Veracruz, por ejemplo), pero no deja de ser grotesco lo que hacen con el recurso público, y que en el señalamiento digan “es político”.

Urge que se cambian las reglas, que los recursos no se ‘manoteen’ como si nada con solo un “luego lo regreso”.

Puede ser política el golpe, pero la acción tiene argumento, abusaron., y no doña Dorely, no sé qué le diga la ley a usted, pero hay formas, no amuele.