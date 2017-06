De mamás luchonas y papás celosos

Alguna tarde de algún año, a mediados de los noventa, mi padre por fin tuvo en sus manos el disco de poemas de Paco Stanley. No era seguidor asiduo del comediante bully, pero recuerdo que le fascinaba cómo declamaba esos versos de un escrito dedicado al padre.

La mayoría de los que hoy son jefes de familia (a menos que seas un millenial promiscuo) escucharon esas letras, o quizás lo harán luego de este texto, pero la retórica se limitaba a resaltar la injusticia de una figura paterna, la del hombre de las reglas, de la mano dura, del miedo.

El éxito de ese poema tuvo base en una aparente empatía al mensaje, donde el papá se siente víctima del “maldito sistema retrógrada” (gracias morra por la frase) de la familia convencional: cada que el niño saca su talento ‘chingativo’, es amenazado con el paredón familiar que, por herencia, es cargo del papá… a huevo.

Bueno, desde hace unos años, la hoguera digital de las vanidades (Facebook señores, Facebook) presenta una singular tendencia paternalista donde, las víctimas de ese sistema “marsiano” claman justicia ante la falta de reconocimiento público.

Si me preguntan, creo que existe un celo hacia la figura materna… ¿pero no me preguntaron verdad?

No veo un tema menor o un asunto de redes sociales, se acerca más a un conflicto en el turbo caudal de la lucha antimachista, o contra el feminismo, los cuales, desde algunos puntos del extremismo han hecho vulnerable acercarse con tranquilidad al debate.

En el fondo, el hombre reclama hasta cierto punto su posición histórica, una que ha ido cediendo ante la lucha de los derechos de la mujer, fortalecida con la globalización del internet.

La mujer recibe, no un exceso de atención en los derechos humanos, sino la deuda histórica en su posición de la sociedad. La mamá, por naturaleza y obviedad, el doble, y sobre todo porque el tema de los abandonos de familia, las “mamás luchonas” las convierte en heroínas, y para muchos papás, en sus villanos.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en México el padre está ausente en cuatro de cada 10 hogares y, en total, en 11.4 millones familias falta el padre, y en donde sí, el hijo no siempre sienta que está.

Y eso lo carga la mujer.

Amigos, hombres, qué nimiedades de quejas... y luego sigue la caballerosidad...