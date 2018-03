Cuando los gobernantes adquieren el ‘ultra instinto’

Ser político, dicen, es cosa buena, aunque no debe ser cosa fácil.

Las decisiones que toman repercuten directamente en sus gobernados, y tienden a responder al sentido común de lo que es la necesidad colectiva (de la comunidad o de los grupos detrás del poder, como sea).

Ahora que la ley se pasa por el arco triunfal la máxima de Francisco I. Madero, los gobernantes se pueden reelegir, y eso los vuelve vulnerables a hacer cualquier ocurrencia de político en campaña, (como adquirir el poder de adoptar animalitos, dormir en el piso o viajar en transporte público), pero con recursos públicos.

Ahí entra el bien llamado ‘tren del mame’, que no es otra cosa que la tendencia del momento, la moda de las redes sociales, y en este momento es Gokú, el personaje central del famoso animé Dragon Ball (súper)

Ha sido tanto que unos hinchas del Paris Saint Germain, el popular equipo francés, lo vistieron con su logo en una super imagen.

Pasa que a alguien se le ocurrió trollear a un político solicitando la transmisión del capítulo 130 que se estrena dentro de una semana, y eso dio pie a que comenzaran a que la petición virtual proliferara por el país, hasta que muchos encontraron su ‘ultra instinto’, y se apuntaron a dar gusto a los fans, aprovechando la tendencia, obvio, porque abrazarse de Gokú atrae reflectores, que en tiempos de cólera electoral, no caen nada mal, y sin embargo, pues qué lindos que le cumplan el sueño a muchos fanáticos de la caricatura, es un gran detalle, pero eso dará pie a que, de nimiedades, se exijan cosas mayores.

Y así, fue generando a la vez una serie de recordatorios, algunos que no tendrían caso mencionar (como hablar de obras necesarias, que en costo no tienen similitud), pero sí otras que representan necesidades de la zona, y que no tienen la suerte de ser ‘tren del mame’, pese a que, buenas calles y sin fugas, seguridad, iluminación, becas o limpieza, también traen votos.

Pero al final no es culpa del gobernante, los fans se unieron y ellos solo respondieron...

¡qué padre!, juntos somos capaces de lograr nimiedades.

Lo otro, ahí que lo resuelvan los gobiernos en sus planes, ni que tuviéramos ‘las esferas del dragón para cambiar las cosas’, ¿verdad?