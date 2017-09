Mara y la “culpa de ser mujer”

Horas antes de gritar ¡Viva México!, las autoridades confirmaron la muerte de Mara Fernanda Castilla. Homicidio, no feminicidio.

En México, el debate de la ideología de género, se expande mezclado con ignominia, ignorancia, omisión, el extremismo, la victimización, entre otros.

Solo haber escrito el párrafo anterior, supone ya, en alguno de esos sectores, un punto de encuentro en un pueblo que no entienda la pluralización con término de conocimiento social.

Mi hermano me escribió, “No es feminicidio sino se da por la razón de género, en este caso es homicidio”.

Entendiendo que su punto es el término legal, tiene razón, no se ha demostrado que ser mujer fue el origen de un homicidio, pero la probabilidad de que haya sido escogida por ello para un ilícito, es casi exacto, es decir, un malandro elige una víctima donde haya menos oportunidad de recibir una madriza ¿no?, y por naturalidad física, asume que una mujer ejercerá menos resistencia.

De tantos llamados en Twitter, tomo uno como muestra “Las chicas de reforma por no tomar taxi, #MaraCastilla por tomarlo, el punto es que siempre es nuestra culpa por ser mujeres y libres” (sic).

Es tan terrible como certero, y tan fiel a que, incluso un servidor no se jacta de tener la conciencia del feminismo activado automático; a las mujeres cercanas a mi, esposa, madres, amigas, sobrinas, etcétera, les pido no salir solas de noche o “tener cuidado”, no por machismo, sino porque hay una sociedad que aún no entiende, que está violentada y que es enfermiza, y la autoridad no ha sabido garantizar los derechos de los sectores vulnerables.

Por ejemplo, es difícil que un grupo de jóvenes veinteañeros circulen solos por carreteras de Tamaulipas, en el caso que al crimen organizado se le ocurra hacer “reclutamientos” forzados.

Sin embargo, el que sea mujer, parece implícito en la decisión del delincuente de elegirla, y tendría que haber sido el primer apunte de la autoridad.

“Si me matan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza...” escribió en Twitter, en su aportación de la campaña de concientización #SiMeMatan.

Es trágica la vulnerabilidad de la mujer en su sociedad, peor que haya un “debate” porque la autoridad y la sociedad, dudan, pese a que el país tiene santuarios del feminicidio.

Ante esto, seguiré pidiéndole a las mujeres que conozco, que se cuiden.