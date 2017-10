La Filij en la cultura insustentable

Tamaulipas no es un estado que lea, pero México no es un país que lo haga. Por eso creo que la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que respira en Tampico, es un gran esfuerzo.

Hay que recordar esa tasa de cuatro libros por persona que se leen en el estado, y que sube nada, salvo la lectura de miniclips en Facebook.

Poco a poco el ITCA ha estado mostrando algo de ese, esfuerzo. Un año después.

Acaba de lanzar la convocatoria para el mal llamado FIT, lo que signifique, que disfraza la obligación del Instituto como un proyecto magnífico, y con una terrible retórica de su titular Luis Sottil que señala cada acción de su gestión como un salvamento, enterrando como la inercia del gobierno cabecista, donde todo lo que es pasado apesta, algunos potenciales, significativos, e incluso históricos, proyectos y sobre todo inversiones.

Pues dentro de ello, la Fijil es una buena intención. Vi niños y sus padres, libros, momentos de esparcimiento, una oportunidad, no la primera como dijo el maestro Sottil, para acercar los libros a los tamaulipecos, llevarán acciones a zonas rurales, sitios que no conocen la cultura, o que no sabe que lo son. Eso es importante.

No lo fue quitar la biblioteca virtual, no fue terminar con el FIT, no es deshacerse de todo lo que huela a pasado y que pudiera ser valioso, porque no es algo partidista, fueron inversiones con recursos públicos.

Lo que haga este gobierno es deseable que el que venga, sin importar el color, no lo cambie, lo mantenga, lo incentive, lo mejore, lo aproveche. Se desperdiciarían menos recursos.

Mientras tanto, disfruté ver la la feria del libro con su proporcional éxito, que nuevamente empiezan las acciones que tienen una intención positiva, que aunque a la larga será utilizada y posiblemente manipulada, puede dejar una huella en las comunidades, en zonas que, como refieren los argumentos del ITCA, están mancilladas por la violencia, y como nunca se ha señalado, por el olvido o una falta de atención.

Lo que sea. Hace un año fracasó una Feria del Libro en Tampico, por 101 argumentos, el mayor no contó. No leemos.

Vi a niños emocionados entre libros, así que la cosa puede cambiar, quizá años después los conceptos de sustentabilidad entren en la política.