Dejar de ser ‘sexo débil’

La lucha contra el posicionamiento unilateral milenario llamado machismo, tiene eco en movimientos sociales del siglo pasado que incluyeron la exigencia y obtención de algunos derechos humanos y ciudadanos,

La mujer aflojó un poco esa soga, de la única forma que podía ser, enérgica y frontal contra costumbres, leyes, los hombres y muchas mujeres, que no han dejado prosperar la ideología del feminismo, al menos no en lo esperado.

Dejar de ser el “sexo débil” es un tema de profundidad sobre el equilibrio, es decir, respetando las diferencias naturales (de género) pero eliminando las de posición en la civilización (y de la mente).

Educación desexualizada, derechos civiles, concientización en los casos de acoso o abuso sexual, manejo de lenguaje, todos implícitos en los más cotidianos recovecos de la vida misma, la vida machista que se ha heredado desde la creación de las civilizaciones.

Sin embargo, el grado de exigencia y esa frontalidad, en ocasiones genera una percepción negativa desde el otro lado, sobre el llamado “empoderamiento femenino” porque “para ellas, todo es machismo, todo es acoso”

Esta frase, con otras, es una actitud contestataria, que sobre cualquier cosa, intenta encontrar aspectos negativos en los excesos de la ideología, principalmente una revictimización

Es cierto que hay vicios recurrentes del ‘femactivismo’. He visto, leído y escuchado, contestaciones más que frontales, contra quien no congenia su ideas. Intolerancia, grosería y agresión, bajo argumento del hartazgo, y no se debe confundir la frontalización de un movimiento con la radicalización, que se me antoja inercia resarcible de los grandes avances ideológicos en tan poco tiempo.

Sin embargo, es más grave que el hombre busque victimizarse, sin entender o empatizar con un segmento oprimido, violentado o violado, y que aún hoy, sobre una equivocada percepción de “su condición natural”.

¡Ay, Cardenal!

Si en la cabeza José Sandoval Íñiguez estaba la idea de un consejo de las mujeres, su incontinencia verbal la borró cuando argumentó imprudencia femenina como responsabilidad de los feminicidios.

Pero, no es desperdicio, ni machismo emitir recomendaciones, recomendar “tener cuidado”. Hay gente agrediendo sexualmente y matando mujeres, eso es una realidad.