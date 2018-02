¿Dónde andarás... San Valentín?

El santo patrono de los enamorados vuelve a hacer de la suyas en nuestros corazones y en nuestros bolsillos -como es su costumbre- pero, quién podría negarse a los apapachos?

Aunque la mayoría de los mortales vemos el día del San Valentín como una oportunidad para comunicar nuestro amor a aquellos a quienes apreciamos, también algunos valientes le declaran su amor a quien les mueve el tapete.

El ¿cómo? es lo importante, pero los regalos nunca fallan.

Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, se estima que durante el año 2017 la derrama económica en México -únicamente hablando del día del amor y la amistad-, fue de 20 mil 849 millones de pesos .

¡¡Híjole mano !!, de haber sabido que comía tanto, mejor le hubiera comprado ropa. (Es un chascarrillo).

Aún así, la pregunta es ¿estamos mejor o peor? Ya que -aunque no lo crean-, hubo un aumento de 2.9%, en comparación con el año anterior; es decir, mucho dinero.

Nada más en la Ciudad de México se gastaron aproximadamente 4 mil 480 millones de pesos en puros valentines.

¿Quién dice que los capitalinos no son detallistas?

El gasto promedio de una persona que vive en la CdMx es de 300 a 500 pesos. Según un análisis de pautas de comportamiento, efectuado por "Poder.IO", las joyas son el regalo preferido por los hombres para obsequiar a sus enamoradas ¿será que por eso los hombres gastan en promedio 65% más que las mujeres?

Ah, por cierto: quienes más participan en esta celebración son los milennials, jóvenes de entre 25 y 30 años, 64.3%de la población. Mientras tanto, la generación X, adultos entre 35 y 44 años, participan 6.3%.

Qué interesante.

Lo cierto es que todos vemos los detalles como una inversión, no como un gasto.

¿Verdad señores?.

Aún así, cada año se regala menos.

¿Será que aprendimos que el amor no está en las piedras sino en las palabras o las redes sociales han tenido algo que ver?

Mejor olvidémonos de la plata y del Face.

Enamorémonos como antes, escribamos canciones, poemas y versos. Disfrutemos los buenos momentos así, face to face.

Y aquí les va un dicho no muy cascado: "seas soltero, casado, viudo o divorciado, que nadie te quite lo bailado".

POLÍTICA Y CULTURA

Hablando de amores y querencias, en el ámbito político habrá mucho desamor. Veamos: a Ricardo Anaya, lo traerán -de aquí para adelante- con un corte de caja diario, y todo por la riqueza inexplicable que le rodea.

A Manuelovich, para que explique dineros oscuros , por lo de la "trama rusa" y no deje manchas en la trusa; y a Meade , que no es del PRI - y mejor que no lo sea-, no le queda de otra, sólo la de adoptar a Francisco Gabilondo Soler con:

Noooosotros, noo somos asíiiiiii, noooosotros no sooomooos del Priiiiii ...aaa nooosotros nos quieeereee Cri-Crí! Tan-tán.