La tentación del dolor

Pareciera que se hacen largos algunos días de relojes empecinados cuando hay que conciliar las tensiones creativas y la melancolía concurre con su falta de candor y nuevos rencores. ¿Cómo lograrlo? La respuesta la dan voces que son escudo o cataplasma, saltan a la fuerza nombres que esgriman palabras para poner orden en lo sentimental, aquel que no transite por raíles.

Para testigos del verbo, exaltar la importancia de lo azaroso e irrecuperable en la vida humana es crucial con tal de sobrellevarlo, animados por el placer de contemplar los cambios que deja la huella infalible del tiempo en cualquier personaje y gradualmente van tornándolo melancólico. Hay que evitar los procesos de decadencia que lleven a sufrir toda clase de extravagancias, que aprehenden la perspectiva de morir. Curiosamente Swift presenta a sus inmortales como los más melancólicos, mientras que el inmortal con quien conversa el viajero de un cuento de Borges ha olvidado La Odisea.

Ignoro si Coleridge habla de la melancolía al escribir lo siguiente, pero da una idea que la sugiere y que G.H. Wells retoma en The time Machine y luego Henry James suscribe en The Sense of the Past, de modo laberíntico: “si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano… ¿entonces qué?” Juzgo perfecta esta imaginación que servirá de base de invenciones felices, al menos en el imaginario de amantes que piden por prenda una flor.

El protagonista de Wells vuelve de un lugar remoto con una flor marchita, nexo entre lo real y lo ficticio tras visitar el futuro, el de James menos profético acude al pasado a fuerza de compenetrarse con él. Aunque superficialmente contrarias, las tres posturas evidencian en un mismo sentido el carácter del melancólico, empeñado en la tarea de regalarse argumentos con que justificarla, como Baudelaire en Las flores del mal.

Los intentos de controlar este estado del alma siembra oscuras dudas que dividen el pensamiento, donde están resumidas en conjunto nuestras desdichas, aquellas que retrataron Otto Dix, Durero y Mueck: inmóviles frente al porvenir, soñando que ha de llegar lo que nunca vendrá. En el sueño a veces tienen que enfrentarse monstruos, cuando en lugar de encararlos la razón opta por ignorarlos, se elimina la posibilidad de quedar aliviados. Sin embargo al luchar contra la melancolía queda erradicada la noción de continuar viviendo.