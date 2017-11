Sobre viajeros y viajes

Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario. A eso debe su fuerza. Va de la vida a la muerte (...) Es una novela, una simple historia ficticia. Lo dice Littré, que nunca se equivoca. Y, además, que todo el mundo puede hacer igual. Basta con cerrar los ojos.

Louis-Ferdinand Céline

Hay a quienes solo les interesa viajar para continuar viajando: hambrientos por millas con qué ahorrarse boletos; otros en cambio están interesados en detenerse a conocer urbes y culturas. Sin importar qué tan largo o corto sea el viaje de nuestra vida, siempre reincidimos con mucha gente y lugares ignorantes de que con el sencillo gesto de querer cruzar las fronteras divisorias entre países, comienzan trayectos fijos o jornadas que no conducen hacia ningún sitio preciso y así uno va poniendo el pie en tierras cuya existencia desconocía y revelan, más que verdades trilladas, lugares hermosos. Desgraciadamente, “en la actualidad, autores jóvenes han desdeñado los peligros del traslado y las ciudades ajenas se han vuelto la consecuencia de escribir libros y no su impulso”. Pocas cosas interesantes suceden gozando de comodidades.

Por ejemplo, del aeropuerto de Roma puede tomarse un avión hacia Bagdad con alguna aerolínea ucraniana, donde quizás se da la oportunidad de continuar hasta Bangladesh y, en menos de dos días, podría uno estar en Mongolia para aterrizar luego en Siberia, optando por volar a Calcuta si las aerolíneas soviéticas dieran en otoño promociones para viajar en invierno. Partiendo de Paraguay sería factible llegar a Lisboa y así concluir, si se lo desea, un año de viajes: encontrando las formas de hacer escalas más largas para visitar diversas ciudades, fotografiarse en varios sitios históricos, corriendo para llegar al siguiente vuelo quizás a Asia y visitar en menos de 15 días sus 15 capitales más importantes. Tras recorrer tantos aeropuertos ya sabríamos cuáles tienen los mejores aseos y las salas de espera con mayores comodidades.

Saint-Exupéry volaba un aeroplano de noche y conocía los trayectos como la palma de su mano; en cambio, Verne le dio la vuelta al mundo sin recorrerlo y Kant logró la erudición del sabio viajero con nula necesidad de salir de su pueblo. Entre unos y otros no hay ninguna diferencia, porque estamos viajando todos constantemente a través del tiempo: “Lo mejor que puedes hacer, de verdad, cuando estás en este mundo, es salir de él. Loco o no, con miedo o sin él”.

Continuar viajando: temerosos de que Turquía padezca al Estado Islámico, alegres porque Putin no enviará tropas a otras zonas de conflicto, aunque el ex presidente de Cataluña no comparezca ante la justicia de España o viendo las consecuencias de todos los atentados terroristas habidos y por haber. Pensar desde dentro, pero proyectar hacia afuera. No podríamos hablar de nada ignorando el mundo, como tampoco puede hablarse de crisis arrinconando la poesía. Aunque en realidad nadie sabe realmente a dónde vamos, es cierto que las mentes ágiles dan las respuestas antes de elaborar preguntas, como dictó Oppenheimer, al igual que un viajero viaja para cambiar no de lugares sino de ideas.