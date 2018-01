Presente absoluto, ahora o nunca

Entonces alguien dijo: que se alce una nube, promulgando leyes, algún conocimiento debe haber, alguna profecía en los alrededores de la circunstancia...

María Negroni

El monopolio del pensamiento nadie puede obtenerlo. Absurdo tratar de explicar por qué la inspiración jamás será un hecho aislado: resulta evidente, y lo que es irrefutable por principio filosófico no ha de ignorarse. Me interesa poquísimo contraargumentar a quien elabora lecturas parciales de las cosas, pero amablemente podemos tomarnos el tiempo de repasar un fenómeno que Harold Bloom cuestiona en Anatomía de la influencia: “¿Qué parte es creación mía y qué parte he oído antes? ¿Qué es mi yo y qué es mi no yo? ¿Dónde acaban las voces de otros y empieza la mía? Lo sublime transmite poder y debilidad imaginativos al mismo tiempo”. Estas preguntas presuponen un tema angustiante para los creadores; viejos asuntos que siempre dan algo nuevo de qué hablar a voces que declaran una y otra vez.

Retomar ideas presupone luchar no necesariamente contra la superioridad intelectual de otra persona, sino con la gran desventaja de que llegó primero. Aceptémoslo: estamos nutridos de múltiples ingenios. La sofisticación literaria de pensar cómo se escribe es una función tan precisa que hace imposible explicar cómo podría escribirse lo dicho; salvar la literatura del hundimiento requiere pericia, al estar utilizando continuamente los mismos conceptos. Una gran obra sapiencial suele ser un entramado de citas que establecen un diálogo con el lector, recuperando el candor de la lengua.

Expresar la propia singularidad en absoluto implica evitar emplear modelos, ningún ser humano es ya enteramente primigenio sino un derivado del constante aprendizaje diario y este prodigio nos mantiene con aspiraciones. Todo lo tomamos prestado, menos la manera de decirlo o callar, advierte Osias Stutman. A la hoguera que uno crea, su fuego lo dan otros. Ardió Jung en Freud, Coetzee en Borges, Gautier en Balzac, Stein en Lorca, Hemingway y Fitzgerald, Kafka en Walser, Pope en Milton, Zola en Cézanne.

Apasionar al lector es difícil. Puesto que la trama de cada cual urde su existencia. Aquellos que, como H. A. Murena, muy jóvenes apuestan la vida al “error” de escribir, entienden que vivir implica “corregirse”, un ejercicio que siempre mide las propias fuerzas.