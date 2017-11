Un poeta de lo cotidiano

El poema nada en un viento y brilla. No sabe quién es hasta que lo arrastran aquí, donde seguramente morirá a la intemperie de las bestias. Me gustaría entender a las bestias para entender mi bestia. La realidad hace gemir con jadeos de animal. ¿Qué gracia fue ganada en su respiración? Ninguna que no fuera perdida.

Juan Gelman

Por antonomasia, como declara Deleuze, solo buscamos la verdad cuando estamos determinados a hacerlo en función de una situación concreta, al sufrir una especie de violencia que empuja a esta búsqueda. ¿Quién busca la verdad? Aquel bajo presión de las mentiras. Siempre se produce la violencia de un signo que obliga a buscar, que arrebata la paz. La verdad no suele encontrarse por afinidad; equivocadamente presuponemos que cada uno tiene buena voluntad para pensar “lo verdadero”. Precisamente por esto llegamos a verdades abstractas que poco comprometen y nada trasforman, a un exilio más psíquico que físico.

Creo haber leído al menos tres veces Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, y otras tantas haber visto la película dirigida por Mark Romanek; ambos cuadros de arranque dejan claro contra qué van: sobre las heridas legadas a causa de la guerra y el difícil proceso de cicatrización. Admiro el tratamiento abierto que le dan a los jóvenes, donde ignoran que son la cura de una sociedad enferma.

Su forma de confrontar, de pensar, las creencias y pasiones de quienes protagonizan sus relatos, ha tenido un gran éxito internacional. Ishiguro, igual que Margaret Atwood, Julian Barnes e Ian McEwan, fue desde sus inicios entusiastamente acogido en el mundo literario, a tal grado que ha obtenido el Premio Nobel de Literatura este año.

La cotidianidad con sus obligaciones y rutinas es algo que soportamos, sin que necesariamente moralice. Al intentar aprehender la vida, libramos una paradójica lucha contra el individualismo, que va minando lo que todos somos. Las novelas de Ishiguro (cuyos títulos desde el principio resultan una advertencia simbólica), enérgicas, diáfanas y profundamente libres, en absoluto dependen de la fidelidad a los hechos; pueden comprenderse vinculándose a diversos géneros, permutando con pericia cualquier suceso registrado, especialmente al temible e imparcial juez del tiempo.