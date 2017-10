Luz de gas

"Y al cruzar el umbral de aquella puerta que el mal amor del alma hace tan rara, pues que finge derecho el mal camino, resonando sentí que la cerraban; y si la vista hubiese vuelto a ella, ¿con qué excusara falta semejante? Ascendimos por una piedra hendida, que se movía de uno y de otro lado como la ola que huye y se aleja".

Dante Alighieri

Poco sostenible es en el imaginario idealista una sociedad donde no imperen la justicia, la libertad y la equidad, porque sin ellas no concibe modo alguno de asir la vida, pero la anulación de estas virtudes por la sustitución de otros valores, han provocado que los países se precipiten a declararse guerras, como si no les bastara con la lucha cotidiana (además de catástrofes naturales, orfandad, hambruna, crimen) que el quiebre de la infraestructura mundial ya provoca.

De aquellos cuya vocación es la maestría, su impronta la humildad y abrazan fraternalmente con sabiduría al opresor ignorante despertándole a veces empatía; a ellos, interesados en los problemas urgentes como las maneras de enfrentarse a la diversidad étnica, sus discursos tristemente son objeto de superficiales reflexiones por parte de quienes perciben el pensamiento profundo como una excentricidad amenazante y lo interpretan erróneamente. Dañina circunstancia, porque impide un debate razonable.

Budistas, hindúes, jainistas, esenios, pitagóricos, gnósticos, cristianos, católicos, etc., habían abrazado a lo largo de la historia diversas formas de enfrentar problemáticas respetando determinados preceptos como imprescindibles para el desarrollo armónico y espiritual de la humanidad, ¿qué fue de ellos?

Al arte de ofender –cultivado durante décadas– nada le produce mayor placer que ver a un hombre inocente caer en la trampa de conducirse inadecuadamente. A los que el desprecio hiere, tantos malentendidos deben asquearle, de cualquier convicción que no sea personal. Ante el cinismo nadie legisla, pues cuantos niegan las evidencias con aplomo están acostumbrados a hacer lo mismo en sus asuntos particulares.

Por suerte, dentro de las mentes educadas, fastidiadas de inventarse problemas y sucumbir a suspicacias, aún cabe el perdón; claro que ya evitan visitar lugares comunes: campos minados donde la bomba del menosprecio vaya a explotarles. Encontrar una suerte de paraíso perdido, sin prohibiciones y sin serpientes. Imposible. Al menos hay que dejar de imaginar enemigos y fantasmas, de mentir –sin querer– constantemente. Resulta preciso utilizar la destreza.