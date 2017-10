Fuga hacia adelante

Aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante, dude si debía haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro de aquí a la eternidad: dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia.

Robert Frost

Me pregunto, ya sin demasiada preocupación, qué vilezas perpetrara la gente de una clase social “elevada” que antaño habría sido la aristocracia privilegiada, e ignora que “los sirvientes” también son una especie resultante de la evolución humana y ocupándose mejor que los primeros de sus necesidades (quizás gracias a ese cierto hábito antiguo y heredado de servidumbre) tienen menos posibilidad de cometer delitos serios, en el mejor de los casos convierten sus argumentos en una obra maestra irrefutable, como Herman Melville, Edgar Allan Poe, Karl Marx o Charles Dickens, todos ellos escasos de recursos económicos. Estás historias son la de varios vínculos delicados y a veces fatigosos, nexos que definen por encima de cualquier contexto el candor con que reconocemos a los trabajadores maestría, oficio y creatividad.

La política, la cultura, la economía, defienden sus intereses permanentemente, no son en absoluto castas, más bien peligrosas, y de no serlo dejarían de influir a tal grado que sistemas siguen cayendo con tal de defender un puñado de intereses que los sostienen. Conciencia me parece una palabra muy bella: capacidad de reconocer la realidad circundante. Tenerla deja una sensación reconfortante, porque hay algo más que angustias en ciertas certezas desagradables, una especie de belleza enigmática.

Del estilo de los reyes Carolingios, que rebajándose a un estado de inutilidad casi hermoso, hoy hay pocos. H. G. Wells, quien además de que Churchill le diera el crédito de concebir la idea de usar aeroplanos y tanques antes de la Primera Guerra Mundial, discutía con él sobre los peligro de que la tecnología avanzara con mayor rapidez que la madurez humana. ¿De qué discutirán Vladimir Putin y Kim Jong Un? No creo que acerca de la distribución de la riqueza. Entre la constancia de los muertos y la inconsistencia de los vivos, habremos de escuchar solo las voces instructivas.

Me encontré un fragmento fundamental, o más bien una pregunta de esas que habría que hacerse de cuando en cuando para orientar la razón hacia una senda no tan distante al deseo original del hombre:

—¿Tú en qué tiempo verbal deseas vivir?

—Yo quiero vivir en el participio futuro del imperativo, en voz pasiva, en “debiendo ser”, respondió Mandelstam.

Después de algo así, el itinerario de fútiles congojas debiera sustituirse por un breviario de maravillas. Sin desmentir que el presente denuncia incondicionalmente la muerte, la fugacidad latente de nuestra vida. Monterroso tenía razón: pocas cosas como el universo.