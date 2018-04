A propósito de escribir

Si le dedicaron mucho cuidado a la construcción de un pájaro, esto fue para que él pudiese volar.

Roberto Calasso

¿Qué es un escritor? A esta pregunta nadie ha podido dar una respuesta por completo satisfactoria; sin embargo, ciertamente escribir es un oficio. Quizás no pueda esclarecerse tal interrogante porque la constituye el acto mismo de escribir, pero sí hay una fórmula que facilita la vida misma del escritor, que es la de Kafka después recuperada por Barthes: “En el combate entre tú y el mundo, apoya al mundo.” La esencia de cualquier discurso empieza siendo una teoría sin palabras, y a partir de ello ubica en sus coordenadas los conceptos.

Borges, por ejemplo, se sirvió de las ideas de Croce, Guido Vitali y Attilio Momigliano para enunciar sus tesis más fuertes, asegura Fernández Speier. La voluntad de significar lo que sucede permite darle valor concreto a las cosas por abstractas que sean: “¿Por qué no tuve la suficiente confianza en mí para superar, con una sonrisa de superioridad, la velada del cenáculo? ¿Por qué no experimenté la convicción maníaca de tener razón, cuando el mito del escritor incomprendido es tan poderoso —incluso con su consabida dosis de kitsch—? ¿Por qué no creí en mi poema más que en la realidad del mundo…?”, se cuestiona el alter ego de Mircea Cărtărescu en Solenoide. A este tipo de preguntas tan conceptuales son a las que procuramos dar respuesta cada día.

Ningún acontecimiento es un fenómeno aislado en el ámbito cultural; el hecho se confirma por la cantidad de escritores emergentes, absortos entre el ir y venir de las letras. Algunos escriben historias con el ánimo de perpetuarlas después de su final, y otros hacen que desde el prólogo comiencen a agonizar. El escritor incesantemente tiene que transformarse o ajustarse a una especie de diarquía y sus inagotables consecuencias; el escritor suele batirse en duelo, va renovando batallas y busca territorios que conquistar cuando le “falta lo que constituye la realidad del mundo por donde se pasea (...) y es una falta que el símbolo no suple,” escribe Lacan en su seminario décimo, pero olvida agregar que la palabra sí puede remediar esa ausencia.