Lo novelesco sin la novela

Dijo Tennyson que si comprendiéramos una sola flor sabríamos quiénes somos y qué es el mundo; luego, Charles K. Williams enfatizó que en eso consiste, al fin y al cabo, ser humano: en no excluir nada, ni una estrella, ni un ruiseñor, ni una lágrima. Así hace el escritor al elevarse, a esas alturas exclusivas que en su caso nada excluyen con matices precisos e inteligentes.

Querer alterar el pasado no consiste en modificar un hecho aislado sino en pretender anular sus innumerables consecuencias. Ello podría haber sucedido en la Divina Comedia, que carece de un centro moral personificado, donde el reconocimiento no existe como igualdad sino como supremacía. Recordamos entonces que cuanto habita en el mundo está condicionado por su propia provisionalidad y puesto que las personas utilizan distintos elementos para expresarse, resulta necesario justificar a través de ellos las causas comunes de nuestros estados anímicos. Cual Rilke o Goethe, que reducen su trabajo al cumplimiento de una tarea espiritual: escribir. La lista de aventureros de la pluma que logran o no sostenerla es muy larga. Aunque muchos opinen lo que Salvador Pániker, que tal vez la literatura no sea sino una determinada forma de organizar las palabras; pero en lo que a algunos compete no encontramos otro modo mejor.

Al adivinar a un personaje, descubrimos una sintaxis particular, conocemos un destino capaz, o no, de cifrar la vida en un instante. Leí en una revista científica que si el Sol dejase de brillar, su luz llegaría a la Tierra aún durante ocho minutos. Continuaría alumbrando alrededor de 480 segundos. Durante esos momentos uno no notaría diferencia alguna entre el astro vivo y el astro muerto. Por suerte esta estrella responde a las leyes de la física, y tiene cierta previsibilidad; sin embargo, otras cosas no y la luz con la que vuelve visible los objetos habla menos de ellos que de sí misma.

¿Cesa alguna vez la fosforescencia, por ejemplo, de una pasión finada? Y si no, ¿cuánto tiempo irradia sobre nosotros, hasta dejarnos entrar en la noche de la existencia? ¿O acaso preferimos, en lugar de la oscuridad del ser, de la apenumbrada soledad y la verdad, la vida desplegada bajo la luz mortecina de lo que fue y ya no es? No sé. Yo por lo menos guardo cierta desconfianza ante aquello que se niega a morir.

Después de todo, como escribió Borges, de qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte. Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad.