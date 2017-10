Disculparás a quien lo permita...

Pero el generoso León, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a uno y otro lado (...) volvió las espaldas y enseño sus traseras partes a Don Quijote, y con gran flema y remanso se echo nuevamente en la jaula.

Francisco Rodríguez Marín

Rectificar en la medida de lo sensato y de lo posible es muchas veces un asunto de obvias contradicciones; revolcarse ahí sume a cualquiera en una ambigüedad donde dejan de matizarse las sutiles diferencias entre determinadas cosas. Muchas de ellas son esclarecedoras, otras confunden y las hay que resultan caprichosas; lo importante es distinguir. Por ejemplo, podemos exculpar sin absolver o volver sin regresar, y multiplicar, sin que sea signo de riqueza. Lo nombrado depende de la persona que nombra. Estas jactancias se asemejan quijotescas, no de Cervantes, quien únicamente estaba entretenido inventándolas, evitando caer en el datismo de una retórica atestada con sinónimos innecesarios.

Todo requiere definición, así los ideales obtienen su connotación histórica y social. La realidad se impone mucho más allá del texto o discurso; sin embargo, hay que pensar a veces lo que no tenemos para ubicarnos y conformarnos con aquello que sí nos pertenece. “Tonto es el que no comprende; necio, el que no sabe. Fatuo, el que habla sin tino (...) el tonto da pena, el necio risa; el fatuo, enojo”, declaró Roque Barcia, un escritor español que creía en la regeneración del lenguaje y dedicose al trabajo hoy menos apreciado, el lexicográfico. Samuel Gili Gaya, en su Diccionario de la lengua española (1945), aprovechando las ideas de Casares, a cada palabra logró añadirle un antónimo. Perdonar las faltas en el lenguaje y señalarlas implica abdicar errores en que cualquiera incurre cotidianamente.

Aquellos que difícilmente dan margen al error carecen de habilidades para cumplir con las tareas de una sociedad que demanda tolerancia. Si en una cerradura de combinación el movimiento necesitara total exactitud, jamás abriría. No hay ser humano erguido de precisiones, sí de argumentos, aunque sean en detrimento de la verdad. El fetichismo de la exactitud lleva a puntualizaciones desatinadas. Leí que Ramón López Velarde dejaba al momento de escribir sobre la página espacios en blanco donde debían ir adjetivos que en ese mismo momento no encontraba, esperando hallarlos después. Como señala Zweig, prolijo y profundo: hay que “saber renunciar”; yo agrego: “también eximir”, algo aplicable no solo en la escritura, que requiere una continua confección de la estructura interior y un constante deshacerse de lastres. Parece que jamás existe un “momento correcto” para ejercer la justicia contra los que abusan, apuntalando la inocencia que alegan tener aspirando al perdón, la amnistía o el indulto, así que debemos aprovechar cualquiera instante, con tal de que ello permita que dejemos de padecer aquello que ya no es.