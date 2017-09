Desastre exterior: orden interior

Para quienes no nacimos en la década de los 80, el sismo de aquel entonces es una tragedia aislada en el tiempo, del que apenas conocemos algunos nombres de las víctimas. México, debilitado tras ese desastre y largos periodos de inestabilidad política y económica, sufre nuevamente con precisión histórica brutales estragos de dominio público.

Sí, la historia tiene un trasfondo trágico (que termina por convertirse en una radical indagación de la naturaleza humana), y resulta difícil encontrar un ejemplo más preciso que esta repetición de ella por sus espantosas consecuencias. Habría que comprender esta catástrofe como una azarosa concatenación de elementos sin que ninguna percepción subjetiva tenga el mismo peso que los datos objetivos. Mientras suceden las manifestaciones de tensión a lo largo del país, procuremos no equivocarnos, como suele ocurrir, al querer predecir el futuro con las herramientas de que disponemos usurpando la tragedia de las verdaderas víctimas; una estética de lo grotesco ha entrado de lleno en la cultura de masas y ahora cualquiera puede grabar con un celular imágenes igual de escabrosas que Judith decapitando a Holofernes, de Artimesia Gentileschi.

Porque los problemas políticos no son lo único que nos define como nación, visto bajo la luz de la razón lo ocurrido ha sido una tragedia y cuando menos no un crimen, lo que contribuye a extender una vasta solidaridad civil. En este momento de conmoción la idea de quedarse en silencio me parece especialmente

aterradora. Blanchot nos ayuda a darle valor simbólico a lo sucedido, puesto que las tragedias negadas dejan un campo minado en el subsuelo de la conciencia detonando luego explosiones de rencor: “Si el desastre significa estar separado de la estrella (el ocaso que señala el extravío cuando se interrumpió la relación con el albur de arriba), asimismo indica la caída bajo la necesidad desastrosa. ¿Será la ley el desastre, la ley suprema o extrema, lo excesivo no codificable de la ley: aquello a que estamos destinados sin que nos concierna? El desastre no nos contempla, es lo ilimitado sin contemplación, lo que no cabe medir en términos de fracaso ni como pérdida pura y simple”.

Nada le basta al desastre; lo cual quiere decir que, así como no le conviene la destrucción en su pureza de ruina, tampoco puede marcar sus límites la idea de totalidad: todas las cosas afectadas o destruidas, los dioses y los hombres devueltos a la ausencia, la nada en lugar de todo, es demasiado y demasiado poco. El desastre no es mayúsculo, tal vez hace vana la muerte; no se superpone, aunque lo supla, al intervalo de morir. A veces el morir nos da el sentimiento de que, si muriésemos, escaparíamos del desastre, y no el de entregarnos a él —por eso la ilusión de que el suicidio libera (pero la conciencia de la ilusión no disipa la ilusión, no nos aparta de ella). El desastre, cuyo color negro habría que atenuar, nos expone a cierta idea de la pasividad. Somos pasivos respecto del desastre, pero quizás el desastre sea la pasividad y, como tal, pasado y siempre pasado”.