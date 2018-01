Una declinación de lo obvio

... es cierto que, desde el punto de vista numérico,

es más fácil no ser yo que no ser ustedes. Como le confesó

el cisne al lago: no me gusto. Pero eres bienvenido a mi reflejo.

Joseph Brodsky

Los territorios de la literatura, sean agradables o siniestros, están llenos de fogonazos y sopresas. Llegué hasta Lucile Aurore Dupin recorriendo la música de Alfred Musset. A esta mujer no le interesaba solo narrar sino demostrar ser el tipo de feminista que jamás despreciaría una estatua del Patricio romano. Amaba la escritura en tanto fuera un quehacer prestigioso y buscó legitimarla inventado un alter ego: George Sand. Simone de Beauvoir, empeñada en perpetuar también lo concreto a insistencia de sus letras, advierte que esa acción sería lo que le lleve a elevarla a la dignidad de una persona y a reconocerla como semejante. Así, por medio de interlocutores enfáticos vamos dependiendo íntimamente de la esencia humana ajena, reivindicando nuestra condición de individuos.

No afirmo que por leer a ciertos autores entenderemos lo que hay que saber sobre la trama de una materia obsesiva, pero sí la emoción lingüística y literaria de materiales prolijos. Leer importa, a fin de dar cuenta y fe de experiencias éticas, solemnes, triviales incluso, que provoquen vivir con coherencia. Los escritores notables carecen de gestos desinteresados o desprovistos de vanidad: buscan precisamente eternizarse, permanecer relegados del olvido allí donde hoy encontramos el estupor de lo efímero que asusta. “Ama, ama a los muertos”, sugiere Novalis. ¿Cómo volver a renovar viejos espacios creativos entre los vivos? Cuando no asumen ya orgullosamente su vocación, en tanto que sea un modo de aceptación bien remunerado.

Aquello que perdura, lo más antiguo y universal (joyas intelectuales, manuscritos, sentencias hermosas, etcétera) no ha sido por suerte sino un acto de voluntad al reconocerse el sujeto una potencia creadora. ¿Qué lleva a seguir buscando perpetrar la metafísica, atrás de los trazos metódicos, cuando lo más interesante de lo efímero está precedido por lo inagotable? Tal vez en la disciplina que llamamos historia, donde establecemos por cada época una nueva y nada premonitoria relación con todo, interfiera alguna certeza, claves que pudiesen revelarla. Sin embargo, cuando nos abandona este extraño embelesamiento, somos incapaces de describir con palabras razonables en qué consiste el mundo entero no como algo perceptible, sino como algo concreto.