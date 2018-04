El arte de no errar

Todo es importante cuando puede pasar cualquier cosa.

Ian McEwan

La locución latina alea jacta est se utiliza para decir con elegancia que nuestra suerte “ha sido echada”. Es atribuida a Plutarco, pero se hizo famosa porque posteriormente fue retomada por Julio César cuando declaró la guerra contra Pompeyo.

No son pocos quienes están obsesionados con la suerte, ya que su papel se cree preponderante en la vida; es un hecho fehaciente desde que la humanidad puede dividirse en vencedores y vencidos. ¿De qué depende una victoria? ¿Qué condena a la derrota? Resulta evidente que cada suceso tiene lógica propia pero, por más inteligentes que seamos, si a la circunstancia “la suerte no le sonríe”, fracasa.

Por ejemplo, la Borgia era una familia mafiosa en el seno de una sociedad feudal en la que estaba consolidándose la burguesía comercial; pero con toda la monarquía absoluta a favor tenían el azar en contra. No caer en estas reconstrucciones del pasado es casi imposible cuando esas referencias sedimentan el presente.

Considerarse una persona con “suerte”, no en el sentido coloquial del término (que implica algo así como quedar amparado de toda desgracia), ya no aplica. Ahora, estrictamente, somos afortunados si nada sobra, pero tampoco falta. Con la expresión “suerte para todos” son iniciados los festejos taurinos, pero incluso “los toreros con mejor preparación para la lidia, los de mayor solvencia técnica, ignoran la vieja premisa de que la suerte se busca”, afirma Heriberto Murrieta. No sé de nadie que se abstenga de supersticiones, porque todos dependemos de algo más que nuestras habilidades para “triunfar”: de la colaboración de “una mano santa”, dicen los españoles, o sea, de que el azar obre con benevolencia.

De entre los escritores que reconocen el valor de la fortuna y lo vuelven su tema central podemos pensar en Maquiavelo, Quevedo y Dostoievsky. El primero hace un repaso integral sobre la política, donde su destino dependía principalmente de que la casualidad se conjugara con los medios —de ahí el maquiavelismo—. El segundo sabe que el bien de uno puede ser el consuelo de varios. Al tercero le regalan su entusiasmo quienes apuestan, de ahí su alter egoEl jugador.

En distintos procesos azarosos, especialmente cuando la inquietud degenera en chiste, nadie duda que el destino nos hará soltar una carcajada. Y también hay personas magníficas que hacen cosas que les cuestan la fortuna misma, para ser útiles a una causa. La suerte entonces se acaba.