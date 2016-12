Los intelectuales orgánicos

Se venden como si fueran mejores: pontifican en horario primetime y se presentan ante un público—al que apuestan en masa como si fuera ignorante—como opinólogos y todólogos a la hora de hablar sobre la agenda nacional y lo que sucede en el resto del mundo.



Se presentan como “liberales” cuando en realidad solo opinan y actúan en bloque, de acuerdo a sus bolsillos,—aunque viven atrapados en un mural de Diego Rivera—ostentándose como “líderes de opinión” cuando nadie votó por ellos para ese cargo ni se murió ningún réferi.



En las últimas semanas los hemos visto y oído pontificar urbi et orbi (creen que fuera de la Ciudad de México todo es Cuatitlán) desde la comodidad de varios estudios televisivos donde el derecho a réplica o la presencia de un público que pudiera cuestionarlos está ausente y les facilita el camino, entre la improvisación y las ocurrencias, rumbo a la mentira, criticando al Premier Vladimir Putin “por ser conservador”, por ejemplo.



Olvidan estos “expertos”, que se vuelven internacionalistas después de dos tazas de té chai, que la Unión Soviética ya no existe, que Rusia es un país nacionalista—más que “conservador”—y que siempre ha defendido sus valores identitarios, que son los mismos valores históricos de Occidente cristiano; hecho que les confirma como una nación fuerte, unida y culta, por encima del promedio mundial.



Hace unos meses en cambio, incurrían en la más triste y burda banalización del mal: equiparando a Donald Trump con Hitler (en su imaginario colectivo no existió Stalin, Mao ni Pol Pot); beatificando a Obama y a la candidata perdedora de George Soros (ignorando golpes de Estado, un saldo de 1.5 millones de muertos en Oriente y más de 3 millones de mexicanos deportados en los últimos 8 años) y reprobando públicamente como videntes o agoreros en sus predicciones (dándole “carro completo” al PRI en las elecciones federales del 2016 y “triunfo arrasador” a Hillary Clinton).



Incapaces de explicar el Brexit en Reino Unido, el No a la falsa paz en Colombia y el triunfo de Donald Trump (que pese a CNN se veía venir desde hace meses), así son nuestros intelectuales orgánicos, y son así porque así lo han elegido: fustigando lo que no conocen y cuanto han optado simplemente por ignorar, debido a que no armoniza con sus dogmas liberaloides ni con el cobro de sus quincenas.





