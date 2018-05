De la doble (y hasta triple) moral chaira

Más tardó el periodista Ricardo Alemán en compartir un twitter en broma donde invocaban la muerte del eterno suspirante presidencial a manos de un fan que lo que tardó la mano—o la voz— de Marcos Fasltlicht (suegro de Emilio Azcárraga y director del Consejo de Seguridad de López Obrador) para que Televisa le quitara su programa y lo despidiera “por incitar a la violencia”.

Si se atiende el clamor de los feligreses que por esta nimiedad pedían la cabeza del periodista no se entiende en cambio su silencio cómplice ante las declaraciones del cuentista Paco Ignacio Taibo II, uno de los dirigentes de MORENA, quien en público ha promovido el robo como “expropiación” contra quienes no comulguen con los dogmas de la “república amorosa”, llegando también a señalar que su candidato gobernaría como dictador, atentando contra el Congreso, y poniendo como ejemplo al régimen cardenista.

Cabe señalar que aún como sátrapa y demagogo, Cárdenas nunca atentó contra el Poder Legislativo porque estaba integrado por individuos impuestos por él mismo (ni su amo el embajador Daniels hubiera permitido aquel exceso).

Ignora Taibo que quien si pasó por encima del Congreso y lo disolvió a título personal—no sin antes asesinar a Belisario Domínguez y a Serapio Rendón—fue Victoriano Huerta el 10 de octubre de 1913.

Sin embargo, no contento con todo esto, además de patentar su ignorancia crasa en materia histórica, el escritor y miembro fundador de esta secta política no se detuvo: llegó a proponer públicamente asesinar a disidentes y a quienes aprobaron las reformas en este sexenio, fusilándolos.

Si lo anterior no era suficiente, el mensaje en twitter por parte de su hija, Marina Taibo, vino a subrayar esta iniciativa como compartida por los integrantes de este partido, señalando que su padre es muy suave con lo que dijo, y amenazando con el exilio a quienes no voten por AMLO el 2 de julio, siendo festejada públicamente nada menos que por la esposa de López Obrador, quien en menos de 24 horas eliminó su comentario (mintiendo posteriormente, diciendo que no tiene twitter).

Como mexicanos celebramos que aún vivimos en un país libre, pero hoy agradecemos que el eterno candidato, su esposa y su partido nos hayan mostrado a tiempo su verdadera cara y lo que planean hacer: más allá de sus mentiras y de todas sus promesas sin sustento.





