Propósitos de Año Nuevo

Siempre la llegada del nuevo año trae consigo un tentador ánimo de renovación del que pocos pueden escapar. Es momento de hacer recuento y reflexión del ejercicio que concluye, pero sobre todo, mirar hacia delante, fijar metas y propósitos, aunque a las pocas semanas muchos abandonen tan titánica empresa.

Atendiendo la curiosidad de quienes me han interrogado al respecto y en un afán de forzar su cumplimiento al publicarlos, compartiré en este espacio algunos de mis propósitos 2017.

Disfrutaré más atardeceres y amaneceres al aire libre, a costa de la tecnología. Disfruto mucho trotar, lo seguiré haciendo, pero en superficies adecuadas para cuidarme las rodillas, esas no retoñan.

No puedo proponerme leer más sin caer en un conflicto conyugal, pero sí puedo leer mejor: seleccionar con más cuidado los textos y los horarios de lectura, que no resten tiempo de convivencia familiar.

Me preocuparé menos y me ocuparé más. Dejaré los problemas afuera de la casa y por ningún motivo los llevaré a la cama. Pondré más atención en cómo la gente se siente al tratar conmigo y menos en el qué dirán. Atenderé con gusto la crítica constructiva e ignoraré la ofensa estéril.

Comeré más de lo que no me gusta y menos de lo que me gusta esperando que, a fuerza de costumbre, se inviertan los papeles. Más frutas y verduras, menos carbohidratos y leguminosas.

Le daré más tiempo a mis amigos, para no perderlos con el tiempo. Disfrutaré intensamente mis pasatiempos, como ver una buena película en el cine o deleitarme con una entretenida serie en casa en compañía de mi esposa.

Dormiré menos y soñaré más. Seguiré luchando desde cualquier trinchera, con honestidad y perseverancia, para mejorar la sociedad en que vivimos, para dignificar la política y para que mis hijos se sientan orgullosos siempre de su padre.

Todos los especialistas vaticinan un 2017 especialmente complicado. Yo más bien creo que será un año de cambios, y los cambios generan siempre oportunidades, oportunidades que serán aprovechadas por quienes estén atentos y listos, optimistas y propositivos, y que tengan propósitos firmes y trabajen por alcanzarlos…

¿Tienes ya los tuyos?





emym@enriquemartinez.org.mx