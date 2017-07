¿Por qué sonríe?

Con motivo de la comparecencia de Javier Duarte ante las autoridades guatemaltecas, en la cual aceptó ser extraditado a nuestro país, aparecieron en la prensa algunas fotos de su imagen que contrastan con la gravedad de las acusaciones que se le imputan.

Lo grave consiste en que Duarte, realmente no gobernó a los veracruzanos, sino solo administró un monto de recursos económicos de los mexicanos para robarlos con la complicidad de funcionarios tanto estatales como federales, quienes oportunamente no pusieron freno a los delitos que progresivamente se iban cometiendo.

Otro dato que hace más preocupante el asunto, es el que deriva del hurto cometido por Duarte y sus secuaces, porque un monto determinado de los recursos económicos sustraídos de las arcas estatales, del total aproximado de 35 mil 421 millones de pesos más el uso indebido de los recursos federales, es que estos forman parte del dinero prestado por instituciones financieras a la entidad y a la Federación; deuda sobre la cual, quizá solamente se estén pagando intereses.

En el transcurso de la citada audiencia, Duarte esboza sonrisas que se pueden interpretar de dos maneras. La primera, como una reacción defensiva ante el mal pronóstico que él tiene de su situación. La segunda es posible que sea de burla, cinismo o ironía ante el hecho de que al ser un detenido, tenga un as bajo la manga, pues se presume que su detención fue pactada previamente con las autoridades mexicanas, quienes tal vez, le hayan prometido a cambio aminorar la causa penal por las acusaciones atribuidas y pueda cumplir su condena en libertad mediante el pago de una fianza.

A diferencia del aspecto facial que presentan los otros ex gobernadores mexicanos detenidos por diversos delitos, estos no presentan los gestos hechos por Javier Duarte. Tomás Borge, ex gobernador de Quintana Roo, por ejemplo, ofrece en su rostro un aspecto serio y evasivo ante las cámaras fotográficas. El otro ex gobernante, con apellido que puede ser similar a la marca de un fusil de alto calibre, Tomás Yarrington, al ser detenido por la policía italiana, únicamente mostró una cara de sorpresa.