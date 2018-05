En busca del tiempo perdido

La abrupta salida de Margarita Zavala Gómez del Campo de la contienda electoral actual, puede formar parte de una de las esperanzas frustradas del pueblo mexicano dentro la historia política nacional.

El antecedente inicial de la citada frustración se presentó en el gobierno de Vicente Fox Quesada, quien le dio al traste a las expectativas favorables que tuvo para propiciar un auténtico cambio en la gobernanza de este país, desperdiciando una valiosa oportunidad debido a la alternancia en el poder.

La segunda de las frustraciones, la ocasionó precisamente el marido de la ahora ausente como candidata independiente, Felipe Calderón, quien, entre otras cosas lamentables, optó por encumbrar políticamente a la maestra Elba Esther Gordillo al recompensarla por el supuesto apoyo a su campaña electoral como aspirante a la jefatura del poder ejecutivo nacional. La retribución de Calderón, la hizo crecer en poder, fortuna e influencia política.

En esta tercera frustración, al no contender políticamente, Margarita Zavala traicionó a la sociedad civil quien impulsó y logró hacer posible la realización de las candidaturas independientes en México. Si bien existen razones de peso como la carencia de una segunda vuelta electoral y lo inequitativo que resulta para los candidatos independientes, tanto en lo económico como en lo político promocional, su tesonera voluntad personal mostrada al inicio de su postulación se vio desvanecida en el polvo al no querer, como dice el refrán, “morir en la raya” y también al no seguir la conseja popular de que “esto no termina hasta que se acaba”.

En Margarita Zavala fue notable su solipismo y su egocentricidad al afirmar que ella sí podía solucionar algunos problemas del país, como si su solución dependiera de la voluntad de una sola persona y no de un conjunto de personas y de la existencia de factores extraindividuales. También hay que considerar que el intento y abandono de la contienda, ha costado sumas millonarias a los contribuyentes, tanto propios como extraños.