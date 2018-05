Magistrada incómoda

Las afirmaciones de la Magistrada María Dolores López Loza pueden causar preocupación e indignación, tanto por su superficialidad y agresividad ofensiva, como por provenir de alguien que ostenta un cargo de alta responsabilidad en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato conforme al actual proceso electoral que acontece a nivel nacional.

Al decir la Magistrada que los votantes son transas, vendedores de votos y flojos porque no quieren votar, no quieren ir a las urnas y no quieren ser funcionarios, además de caer en generalizaciones, demuestra un desconocimiento social y político del universo de los votantes en un país pleno de diversidades y contrastes.

En otro aspecto de la intervención de la licenciada López Loza en el tema: ¿Por qué habrá elecciones confiables y seguras el 1º de julio?, abordado en una reunión convocada por estudiantes integrantes de instancias electorales a nivel estatal y nacional, junto con la participación de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, critica sin sustentación, la existencia de programas diseñados por instituciones nacionales y estatales dedicados a la promoción cívica electoral, afirmando que son dirigidos a un “ciudadano ideal”. Si estos materiales son de su conocimiento por qué no intervenir para que sean modificados, y por qué, si tiene una pobre visión de los votantes, causa final de la existencia de un Tribunal Electoral, permanece en el puesto.

De tratarse solamente de emitir improperios ofensivos a las personas, bien valdría solicitar a Televisa revivir el programa que en otro tiempo condujera Laura Bozzo, para criticar e insultar a maridos cornudos, madres que tuvieron relaciones íntimas con sus yernos, padrastros abusadores de infantes, y otros casos escandalosos por el mismo tenor.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación proyecta conceder un amparo al Senador con licencia y ex aspirante a una candidatura independiente por la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter, para poder cultivar su propia mariguana sin que nadie lo moleste.

Parece premio de consolación

El otorgado por la Suprema de la Nación

Al Senador Armando Ríos Piter

Y ya sólo esperamos que en Tuwitter

Nos diga las buenas pasadas

Por tantas “empachecadas”.