Una imposición que se avecina

En 1990 el escritor peruano Mario Vargas Llosa declaró que el PRI y su permanencia en el poder era como otro ejemplo de las dictaduras latinoamericanas, y consideró a México como una “dictadura perfecta”, agregando en su disertación que “no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. México es la dictadura “camuflada”, tiene las características de la dictadura: la permanencia no de un nombre, pero si de un partido inamovible”. “Creo que todas las dictaduras latinoamericanas desde que tengo yo uso de razón han tratado de crear algo equivalente al PRI”, dijo en aquel entonces el Premio Nobel de Literatura.

Las declaraciones anteriores no son sólo “las de un buen escritor, pero un mal político” como afirma el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a Vargas Llosa. Lo del escritor peruano, a mi parecer es buen análisis de la postura política de un partido que a toda costa seguirá ostentando el poder. La campaña política en el Estado de México en donde el PRI posicionó como gobernador a Alfredo del Mazo Maza, realmente fue un “mazazo” a la credulidad de los otros partidos políticos mexicanos y a la supuesta democracia existente. La campaña mexiquense fue el mejor laboratorio electoral, para fraguar con posterioridad el fraude que se avecina. El PRI a través de su gobierno actual tiene un “guardadito monetario” depositado quizá en el colchón de sus operarios o en los paraísos fiscales donde han ido a parar los megarobos realizados recientemente al erario público por gobernantes y funcionarios corruptos.

Por otra parte, en sus declaraciones actuales, Mario Vargas Llosa, critica no a la persona que es Manuel López Obrador sino a la mala tendencia política de un partido, cuando dice que “mi esperanza es que haya suficiente lucidez como para ver dónde conduce ese suicidio de votar por el populismo”. Dicha actitud “populista” se ve reflejada en la apertura que ha tenido MORENA para recibir a buenos, malos y mediocres políticos de dulce, de chile y de manteca, en un reciclaje que nos recuerda al panteón oficial instaurado por el PRI sobre los protagonistas de la revolución mexicana, donde también, buenos y malos, aunque apretados, caben en el panteón político: Obregón junto a Villa y Carranza, Felipe Ángeles junto a Plutarco Elías Calles, y otros más, para no hacer un recuento interminable.

Según escribe el periodista Jean Martínez Ahrens “Donald “Trump mira continuamente hacia el 2020. Cada paso que da tiene como objetivo repetir su mandato. El último fue la designación del talentoso Brand Parscale de 42 años, como jefe de su campaña para la reelección.

