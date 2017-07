Dos asuntospueden ser eliminados mediante una posible recomendación que emita al Congreso de la Unión la Secretaría de la Función Pública. El primero se refiere a las funciones realizadas por los integrantes de ambas cámaras, las cuales son eminentemente legislativas y no así ejecutivas como indebidamente sucede en el ejercicio de recursos económicos destinados como “ayudas sociales”.

Lo anterior, solamente forma parte de las anomalías de un presupuesto cameral que carece de fundamentación sólida y de claridad en las partidas sobre los conceptos y montos que se ejercen.

Estas llamadas “ayudas sociales” ocultan el flagrante uso de los recursos públicos para el proselitismo político y el manejo de influencias que efectúan diputados y senadores. Enel 2016 los congresos estatales gastaron en “ayudas sociales” un total de mil 355 millones de pesos, tal y como lo señala el Informe Legislativo 2017 del Instituto mexicano para la competitividad (Imco).

El otro asunto se encuentra relacionado sobre la manida discusión de eliminar o no la presencia de representantes plurinominales en el Congreso de la Unión. La existencia de los plurinominales es contraria al hecho de que estos no son representantes elegidos mediante el voto popular, sino asignados por la gracia política otrora de un ejecutivo federal en complicidad con el Congreso de la Unión para no dejar con las manos vacías a los partidos políticos de oposición mediante su inclusión en los asuntos de gobierno.

Para ahondar en situaciones que están fuera de lugar, se puede decir que los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación han perdido el sentido común, al dictaminar que los delincuentes de alta peligrosidad detenidos por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, no tengan prisión preventiva y prosigan su acusación penal en libertad. El sentido común, como dice el refrán popular que “es el mejor de los sentidos”, consiste en suponer que el uso de armas invariablemente convierte a los acusados en potenciales asesinos que iniciarán o ya iniciaron el oscuro oficio de matar. Dichos delincuentes ¿acatarán la medida para presentarse en las audiencias que los requieran para proseguir su juicio acusatorio?