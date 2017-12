La juventud: “Divino, tesoro” como lo escribiera el poeta Rubén Darío, ante las malas noticias, ya no es lo tanto y sólo resta dejar como verdades otras partes del poema que hablan al paso de esa parte de la vida: “Cuando quiero llorar no lloro… y a veces lloro sin querer.” Porque es lamentable ver como alarmantes los índices de deterioro juvenil anunciados en un diariolocal. Entre los que no estudian ni trabajan, llamados “Ninis” y los consumidores mayoritariamente de mariguana ubicados entre los estudiantes de secundaria y preparatoria, la cosa está que arde.

Los propios escolares declaran que “que no tienen ninguna dificultad para conseguir droga y consumirla” cuando salen de clases o se van de “pinta” para reunirse drogados en el centro de la ciudad e ingerir comida “chatarra” y concentrarse en los videojuegos.

El aumento del consumo de drogas en menores de edad, entre los 12 y los 17 años, solamente en el 2016, tuvo un repunte que triplicó la cifra alcanzada en el 2008.

No es suficiente que la Dirección Municipal de Prevención del Delito anuncie que en el 70 por ciento de las escuelas en León se trabaja para orientar a los padres sobre la detección, en los hijos, como posibles consumidores de droga, porque la situación se atiende parcialmente al quedar fuera a la juventud no escolarizada.

Las medidas para la contención en el consumo de las drogas, sobre todo en la etapa ya citada, deben ser más estrictas y encaminadas a los consumidores, quienes según se menciona, al declararse como tales ante los jueces, se libera a los detenidos sin previa realización de pruebas toxicológicas, ni la confirmación de un Banco de datos que permita combatir la reincidencia.

Alberto Banck, representante de la Fundación para la Salud y la Vida propone que en las escuelas exista una materia obligatoria que lleve como tema principal la lucha contra las adicciones. La existencia de Ministerios Públicos especializados para atender adicciones en usuarios y narcomenudistas. Particularmente señalaría la indagación sobre su situación económica, y de existir ingresos y gastos que rebasen sus posibilidades, imponer una sanción respectiva.

En los mentideros políticos persiste el rumor de que el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Verdad, realmente designó a José Antonio MeadeKuribreña como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República.





El Adelantado Virreygaray Verdad

Ungió con celeridad

Al candidato de su elección

Rompiendo la tradición

Del “dedazo” presidencial.

Y en acto sin igual

Lo declaró sano y salvo

PuesPepe Toño-dijo- “me ha de servir para algo”.